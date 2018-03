Wie geht es Ihnen gut drei Monate nach dem Outing zu Ihrer Vergewaltigung in der österreichischen Tageszeitung „Standard“?

Nicola Werdenigg: Ich bin auf einem guten Weg, auch mit dem Institut, um das Thema (Missbrauch, Anm.) weiterzubringen. Es gibt bereits allerhand Anlaufstellen im Sport. Jetzt geht es darum, diese auch zu vernetzen.

Ihre Initiative ist nicht unumstritten. Wie gehen Sie bei allen positiven Erfahrungen mit den Anfeindungen um, die Ihnen über soziale Medien entgegenschwappen? Werdenigg: Ich erlebe das wahnsinnig ambivalent, außerdem herrscht diesbezüglich ein Stadt-Land-Gefälle. In Wien werde ich auf der Straße, vor der U-Bahn oder in Cafés angesprochen und man bekundet mir Sympathie, am Land passiert das nicht. Wenn ich so manche Foren lese, nehme ich das zur Kenntnis, das ist wohl auch Teil der österreichischen Mentalität.

Was wirft man Ihnen konkre­t vor? Werdenigg: Dass ich an Geld kommen will. Aber ich betrachte das wie in meinem Beruf als Kommunikationsberaterin, ich sehe mich in solchen Fällen einfach als Kundin.

Trug die Schilderung Ihrer Vergewaltigung (als 16-Jährige durch einen Mannschaftskollegen und einen anderen Mann, Anm.) und das Vorantreiben des Aufklärungsgedankens zur Selbsttherapie bei? Werdenigg: Das ist nicht möglich. Das rate ich auch all jenen, die sich an mich wenden: Mit Wut im Bauch an die Öffentlichkeit zu gehen, ist ein No-Go.

Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie für sich beschlossen: „Das mach­e ich!“ und den Zeitungs­artikel verfassten? Werdenigg: Als sich die Fäll­e in einem Volleyballverein häuften, nahm ich all meinen Mut und meine Power zusammen, um die Leute wachzurütteln. Ich wollte damit aber nicht meine Geschichte an die große Glocke hängen.

Das Echo war dann doch eines, das so nicht zu erwarten war. Werdenigg: Das wäre wesentlich geringer ausgefallen, hätten sich manche Funktionäre nicht von einer anderen Seite gezeigt. Deren erste Reaktion war nicht gut für ihren Sport und ich finde es traurig, zum Feindbild erkoren zu werden. Plötzlich sprangen mir dann aber Leute wie Toni Innauer und Felix Gottwald bei, ein Hype entstand.

Man machte und macht die öffentliche Debatte an Ihrer Person fest. Steigert das den inneren Druck nicht bisweilen ins Unermessliche? Werdenigg: Als junge Mutter von drei Kindern wäre ich dem wohl nicht gewachsen. Aber meine Kinder sind erwachsen und ich habe zudem mehr Erfahrung als früher.

Glauben Sie, etwas bewirkt zu haben? Werdenigg: Es kam einiges ins Rollen, und es rollt noch immer. Es gibt Projekte, Präventionsmaterial, Fachverbände wie jener der Volleyballer waren bereits vor meiner Initiative eingestiegen, der Österreichische Fußballbund hatte von Trainern zumindest einen einwandfreien Leumund verlangt. Der Österreichische Skiverband stellte selbst Leute an, um auf das Thema einzugehen.

Ein begrüßenswerter Ansatz nach der öffentlichen Kritik am Umgang mit dem Them­a, finden Sie nicht? Werdenigg: Man hätte auch auf die Erfahrungen bereits bestehender Projekte zurückgreifen und eine schön­e Vorreiterrolle einnehmen können.

Welche Rolle ordnen Sie sich in dieser Aufklärungswelle zu? Werdenigg: Ich sehe mich als ein Testimonial fürs Mutmachen, nicht als heldenhafte Jeanne d’Arc.

Wie lässt sich Ihr Buch mit dem Titel „Ski Macht Spiel­e“ in diese Bewegung einordnen? Werdenigg: Der Verlag kam auf mich zu und meinte, ich sollte was unter Mithilfe eines Journalisten schreiben. Da meinte ich: Wenn, dann verfasse ich das selbst, schließlich blogge ich seit 1997. Heraus kam ein Büchlein, ein Essay mit 64 Seiten Umfang, in dem ich die Systematik sexueller Übergriffe im Sport anhand meiner Geschichte im Skifahren beschreibe.

Bücher zu diesem Thema gibt es einige – welche Absicht verfolgen Sie? Werdenigg: Wir müssen die Wahrheit finden, nur dann haben wir eine Problemlösungsmöglichkeit.

Ist der Sport bei diesem Thema besonders gefährdet? Werdenigg: Sport ist stärker gefährdet als andere Gesellschaftsbereiche, das geht zumindest aus einer groß angelegten deutschen Studie hervor. Aber es ist nicht durch die Körperlichkeit begründet, schlimmer sind die Abhängigkeite­n. Eltern projizieren ihre Wünsche, Kinder wollen Eltern und Trainer nicht enttäuschen. Ähnlich lässt sich die Situation bei anderen, etwa bei Bühnenschauspielern, vergleichen. Viele fürchten sich, haben Angst vor Repressalien oder um ihre Möglichkeit des Einkommens.

Bleibt Ihnen angesichts Ihrer Vorreiterrolle in der Gesellschaft noch Zeit für Privates? Werdenigg: Die Freizeit leidet darunter, zum Glück bin ich ein Workaholic. Aber ich freue mich schon wieder auf die eine oder andere Skitour.

Wenn Sie zur Ruhe kommen: Kocht Ihre eigene Geschichte bisweilen in Ihnen hoch? Werdenigg: Nein, das tut sie nicht mehr. Ich habe mich mit der Situation versöhnt, habe die Mechanismen und das System durchschaut. Ich bin mit mir im Reinen.

Das Gespräch führte Florian Madl