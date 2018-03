„Tirol ist ein lebenswerter Ort", erklärte Swarco-Raiders-Quarterback Sean Shelton bei der gestrigen Eröffnungs-Pressekonferenz des AFL-Vizemeisters, der Swarco Raiders. Das Besondere waren weniger die Worte, sondern die Tatsache, dass der US-Amerikaner diese in Deutsch sagte. In seinem vierten Raiders-Jahr bestätigte der Quarterback, dass er in Tirol sesshaft werden will.

Neben dieser Neuigkeit und einem neuen Raiders-Logo bekräftigte Headcoach Shua­n Fatah gestern noch einmal den altbewährten sportlichen Fahrplan: „Der Generationenwechsel ist eingebremst, diese Mannschaft sollte uns die nächsten Jahre erhalten bleiben", erklärte der Berliner, der heuer in seine achte Saison als Trainer der Raiders gehen wird. „Wir wollen in beide Finalspiele kommen."

Neben der heimischen Liga und einem Duell mit einem US-College (Battle-4-Tirol) liegt der Hauptaugenmerk auf der Titelverteidigung der CEFL (Central European Football League). „Es spielen fünf nationale Meister gegeneinander. Am Ende gibt es heuer zusätzlich das Super-Finale zwischen dem CEF­L- und dem NEFL-Meister (Northern European Football League, Anm.). Das wird sehr speziell", freute sich Manager Gerwin Wichmann. (suki)