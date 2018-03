Von Alex Gruber

Innsbruck – Normalerweise ist die Best-of-seven-Serie für die Innsbrucker Haie nach einem 0:3-Rückstand so gut wie vorbei. Vor allem, wenn man auf die Art und Weise der letzten beiden Niederlagen blickt, die beide erst in der Overtime mit 3:4 verloren wurden. Am Dienstag schickte Andreas Nödl die Tiroler ins Tal der Tränen, am Sonntag war es Rafael Rotter gewesen.

„Wir haben in Wien zweimal geführt und sind nach der Niederlage in ein Loch gefallen, keine Frage. Und es ist hart, daran gibt es keine Zweifel“, diktierte Headcoach Rob Pallin gestern, um gleich wieder den treffenden Nachsatz zu liefern: „Aber wir sind Athleten und ich habe mich auf der langen Heimfahrt aus Wien der Frage gewidmet, wie wir am Freitag (Start: 19.15 Uhr) das erste Drittel für uns entscheiden können.“

Denn mit Ausnahme von Match Nummer eins (1:4 und zu viele Strafen) sind die Haie hauchdünn am Titelverteidiger dran. Oder wie Pallin sagt: „Rücke zwei Zentimeter auf unsere Seite und wir führen in der Serie mit 2:1.“

Da steckt nicht nur ein Körnchen Wahrheit drin. Die Innsbrucker müssen aber auch vor der eigenen Haustür kehren, kassierten in Wien beispielsweise einen Gegentreffer in Überzahl. Und speziell von der ersten Angriffsreihe kommt offensiv teils zu wenig und defensiv ist sie anfällig.

Pallin ist weit davon entfernt, mit dem Finger auf einzelne Cracks zu deuten. Man(n) muss im Play-off – bis zum bitteren Ende – positiv bleiben. Klar sei aber auch, dass die besten Spieler im Haifischbecken hell scheinen müss(t)en.

Nach der Heimkehr galt es gestern, die seelischen Wunden zu lecken. Heute ist Training, morgen steigt in der Tiwag-Arena Match Nummer vier. Dann heißt’s 1:3 – das hätten sich Spieler wie Fans verdient – oder 0:4 und Aus wie im Vorjahr.