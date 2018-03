London – Harry Kane fehlt den Tottenham Hotspurs in der englischen Premier League mehrere Wochen. Wie die Londoner am Mittwoch mitteilten, erlitt der Angreifer am Sonntag im Spiel gegen Bournemouth eine Bänderverletzung in seinem rechten Knöchel. Der 24-Jährige soll erst im April wieder auf den Platz zurückkehren.

Ein Antreten bei der Weltmeisterschaft in Russland ist damit nicht in Gefahr. Der 39-fache Saisontorschütze gilt als großer Hoffnungsträger der „Three Lions“. (APA)