Ried — Ja, sie taten es schon wieder. Wie schon gegen Lustenau und Wattens verwandelten die Innsbrucker am Freitag ein 0:1 (Wießmeier, 48.) in Ried in einen Sieg, diesmal ein 3:1. Jamnigs neuntes und zehntes Saisontor (58., 78.) sowie Dedic' zwölftes Saisontor drehten das Spitzenspiel der Sky Go Erste Liga im Innviertel und ließen den Tiroler Vorsprung auf den finanziell stärksten Ligakonkurrent auf sieben Punkte anwachsen.

In Hälfte eins hätte man zunächst nicht den Eindruck gewinnen können, dass den beiden Mannschaften etwas an Offensivfußball liegen würde. Taktisches Geplänkel, allerhand Unzulänglichkeiten und die stete Sorge der gehemmten Rieder, neuerlich eine unschöne Überraschung zu erleben. Die Keine-Sorgen-Arena war zuletzt nämlich eine voller Sorgen. Und das war sie auch in Hälfte zwei.

Zunächst machte Ried-Trainer Lassaad Chabbi mit der Einwechslung von Ilkay Durmus alles richtig, sein Goldgriff legte Wießmeiers Führung auf. Doch dann — das passiert im Innviertel zuletzt öfters — patzte besagter Durmus, wenn auch sein Elferfoul (Tor Jamnig) nicht jeder Schiedsrichter pfeifen würde.

Dedic' Führung zwei Minuten später ging eine Kopfball-Staffette voraus. Und Ried war geschockt. Und am meisten offensichtlich Ried-Tormann Thomas Gebauer, der einen zentral angesetzten Schuss von Jamnig (78.) zu dessen zehntem Saisontor passieren ließ. Aufbäumen sollte es in der Folge keines mehr geben, das Steirer-Tor in Oberösterreich hatte den Gastgebern einen Knick versetzt. Es riecht verdächtig nach Aufstieg. Vor allem dann, wenn der FC Wacker weiter das Quäntchen Glück mit der Effizienz der vergangenen Wochen garniert. Der vierte Sieg im vierten Frühjahrsspiel auf Tiroler Seite, nur drei Punkte in ebenso vielen Partien für die Oberösterreicher — die Luft für Ried-Trainer Lassaad Chabbi wird langsam, aber sicher dünn. Wacker-Trainer Karl Daxbacher bitte weiter um Bodenhaftung, „denn momentan läuft alles für uns". Sein Präsident Gerhard Stocker hingegen genießt und zitierte am Freitag Ex-Skirennläufer Rudi Nierlich; „Wenn's läuft, dann läuft's." (floh)





