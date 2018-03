Von Alex Gruber

Innsbruck – „Believe in your strength, we do it – glaubt an Eure Stärke, wir tun es“, stand auf dem Banner der Haie-Fans. Und nach einer flammenden Kabinenansprache von Mitch Wahl waren die Haie trotz eines 0:3-Rückstandes in der Serie und zwei vorangegangenen Niederlagen in der Verlängerung „on fire“. Eine erste Wien-Chance durch Jerry Pollastrone entschärfte Goalie Patrik Nechvatal (2.), nur zwei Minuten später fand Hunter Bishop die erste dicke Möglichkeit auf die Führung vor, scheiterte aber an J.P. Lamoureux. Dafür stellte Andrew Yogan mit seinem dritten Play-off-Treffer im Nachstochern zur erstmaligen 1:0-Führung für die Haie. Und nach einem Blain-Schuss fälschte Benni Schennach, der für Morten Poulsen in Linie zwei und in die Überzahl-Formation rückte, die Scheibe zum 2:0 (13.) ab. Die Halle kochte. Nach einer Drangperiode konnten die Caps aber noch vor der Drittelsirene verkürzen. Was im Servus-TV-Interiew nichts an der Kampfansage von HCI-Vorstand Norbert Ried änderte: „Es ist ein großer Fehler uns abzuschreiben.“

Im Mitteldrittel hatten Pollastrone und Hartl den Ausgleich am Schläger, den Puck beförderte aber mit Fabio Schramm ein zweiter Tiroler entscheidend zum 3:1 (22.) ins Netz. Danach ging es hin und her, Torchancen in Hülle und Fülle. Rafael Rotter markierte den Anschlusstreffer nach Videobeweis (35.) und es hagelte Gegenstände aufs Eis. Echte Play-off-Atmosphäre. Sechs Sekunden vor der Drittelsirene fasste sich Verteidiger Sacha Guimond ein Herz und hämmerte die Scheibe zum 4:2 ins Netz. Der starke Schennach hatte dabei wieder Lamoureux die Sicht verstellt.

Ein schwerer Lindner-Fehler ebnete den Gästen den Weg zum dritten Treffer, danach ließen Schennach, Lindner, Lammers und Yogan große Gelegenheiten auf den fünften und alles entscheidenden Treffer aus. So blieb es ein ganz großer Eishockey-Krimi, der endlich und im achten Play-off-Spiel innerhalb von zwei Jahren den ersten Sieg über Wien brachte. Der wurde mit stehenden Ovationen in der Tiwag-Arena gefeiert. Für die Caps war es nach 15 Play-off-Siegen in Serie indes die erste Niederlage. „Jetzt fahren wir nach Wien und dann stellen wir am Dienstag bei uns auf 3:3“, richtete Headcoach Rob Pallin an die Adresse des Meisters. Die Haie-Fans haben für das fünfte Match am Sonntag einen Fanbus organisiert.