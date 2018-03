Von Thomas Mair

Wattens – Das „Auslaufen“ nach dem 2:0-Heimsieg gegen Austria Lustenau absolvierte die WSG Wattens gestern in einem Haller Fitnessstudio. Für einen guten Zweck traten die Fußballer in die Pedale und leisteten mit ihren abgespulten Kilometern einen Beitrag dafür, dass ein ortsansässiges Seniorenheim Rollatoren anschaffen kann.

Schon am Freitag glänzten die Wattener als Kilometerfresser und stopften jegliche Löcher. „Wir waren nie in Gefahr und hatten stets das Heft in der Hand“, blickte Trainer Thomas Silberberger gerne zurück und war auf zwei besondere Aspekte stolz: „Wir hatten am Freitag 16 Österreicher bzw. 13 Tiroler auf dem Spielbericht und beweisen, dass nicht jeder Tiroler Profi zwingend die Akademie absolviert haben muss.“

Nach Sandro Neurauter und Drazen Kekez hat nun Premierentorschütze David Schnegg den Beweis angetreten, dass man als Tiroler-Liga-Akteur den Sprung schaffen kann. „Es steht und fällt alles mit dem Vertrauen und das bekommt er von mir“, erklärt Silberberger und fährt seiner Entdeckung lobend übers Haupt: „Er ist brutal schnell, hat eine gute Schussqualität und kann deshalb gute Standards treten. Darauf stehe ich.“

In seinem dritten Ligaspiel gelang dem 19-jährigen Imster sein erster Treffer in der Sky Go Ersten Liga. „Es hat alles super zusammengespielt und ist schon ein gutes Gefühl“, gibt Schnegg einen kleinen Einblick in sein Inneres.

An den zwei freien Tagen bleibt genügend Zeit, das Erfolgserlebnis zu genießen, zumal die zahlreichen Extraschichten im Winter erste Früchte tragen. „Als die Herbstsaison vorbei war, habe ich mit der Verpflichtung schon gerechnet und sofort selbstständig trainiert“, überließ Schnegg nichts dem Zufall.

Der gelernte Maler – er absolvierte vor Kurzem die Gesellenprüfung – ordnete seinem Arbeitsplatzwechsel von einer Landecker Autowerkstatt ins Gernot-Langes-Stadion alles unter und verlegte dafür seinen Wohnort nach Innsbruck. Statt Autos mit Folien zu beschichten, lässt er nun das Leder rollen: „Früher bin ich nach achtstündigen Arbeitstagen viermal pro Woche am Platz gestanden, jetzt kann ich mich einzig und allein auf den Fußball konzentrieren.“ Und neben dem Schwimmen auf der Erfolgswelle kann er nun auch für eine gute Sache radeln.