Innsbruck — Was war denn da los? Da kontrollierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol in der Quali-Runde der Handball Liga Austria das Spiel gegen Ferlach über weite Strecken und wollten schon fast den Viertelfinal-Einzug feiern. Aber dann geschah das Unfassbare und die Tiroler verloren nach 12:10-Pausenführung in Kärnten doch noch mit 19:25. Dabei war man bis zur 41. Minute immer in Führung gelegen.

„Ich bin enttäuscht, wir haben in der zweiten Halbzeit den Kopf verloren und unsere Linie nicht beibehalten",erklärte Schwaz-Trainer Frank Bergemann und blickte bei diesen Worten ein wenig ratlos. In den letzten sieben Minuten ließen sich die Schwazer auskontern. Der Heimvorteil der Ferlacher sei „ein Faktor, aber unser Sport lebt von Emotionen."

Damit bleibt Ferlach der „Angstgegner": In drei von vier Duellen zogen die Schwazer in dieser Saison den Kürzeren. Thomas Kandolf, der kommende Saison für Krems auf Torejagd gehen wird, konnte sich die Niederlage auch nicht erklären. „Die zweite Halbzeit ist komplett schiefgelaufen. So kann man in Ferlach nicht gewinnen", sagte der Tiroler enttäuscht. Der eingekühlte Sekt musste am Samstag noch einmal zurück gestellt werden — es wird im Finish für Schwaz noch richtig spannend.

Auch das Bundesliga-Team von medalp Innsbruck kassierte eine (wenn auch zu erwartende) Niederlage gegen Bärnbach/Köflach. Das junge Tiroler Team verlor gegen den Tabellenführer 21:27 (10:12). Auch der Einsatz von „Joker" Minde Andriuska half nichts. Innsbruck bleibt als Vorletzter des unteren Play-offs in akuter Abstiegsgefahr. Nächsten Sonntag muss gegen St. Pölten ein Sieg her. (ben)