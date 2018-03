Von Max Ischia

Innsbruck, Ried – Florian Jamnig ist keiner, den man zwingend der Kategorie Lautsprecher zuordnen würde. Aber, was gesagt werden muss, gehört gesagt: „Wahnsinn“, sprach denn also der Doppeltorschütze von Ried und meinte damit vordergründig die makellose Ausbeute aus den ersten vier Frühjahrs­partien. Dass man zuletzt gegen Lustenau, Wattens und am Freitag in Ried einen Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnte, machte die ganze Angelegenheit nicht weniger speziell. Ganz im Gegenteil. „So gerne wir auf einen Rückstand verzichten würden, so sehr wächst die Gewissheit, dass wir solche Spiele drehen können. Was dir zweimal gelungen ist, kann auch ein drittes oder viertes Mal klappen. Wir haben in Wattens bis zuletzt an den Sieg geglaubt und sind auch in Ried nicht hektisch geworden.“

Klingt einfach, ist es auch. Zumindest, wenn man so etwas wie den viel zitierten Lauf hat – und die Kicker-Brust von Spieltag zu Spieltag breiter wird. „Es ist mein viertes Jahr bei Wacker, aber so lässig war’s noch nie. Auch mit den Fans.“ Frei nach dem Motto: Rennt das Werkl, rennt auch der Schmäh.

Dass nun eine zweiwöchige Pause ansteht, bevor am 30. März die Jungbullen aus Liefering im Tivoli (18.30 Uhr) vorstellig werden, sieht Jamnig zwiespältig. „Natürlich befinden wir uns auf einer Welle, aber andererseits haben uns die vier Partien alles abverlangt. So gesehen, passt die Pause schon.“

Sorge, dass sich im Lager der Schwarz-Grünen Bruder Leichtsinn in den Vordergrund dribbeln könnte, sieht der 27-Jährige nicht. Auch nicht beim Blick auf die Tabelle, die den FCW mit einem Fünfpunktepolster auf Wr. Neustadt ausweist. „Jeder weiß, dass wir noch nichts erreicht haben.“

Dass Jamnig mit seinen Saisontoren neun und zehn als Fünfter der Torschützenliste gefährlichster Mittelfeldspieler der Liga ist, wusste er ebenso, wie die vom TV-Sender Sky vermeldeten Fakten, dass sein Weitschuss zum 3:1-Endstand aus 32 Metern mit 97 km/h im gegnerischen Gehäuse einschlug – freilich mit Mithilfe von Ried-Tormann Thomas Gebauer.

Dass Jamnig überhaupt aus über 30 Metern abzog, hatte möglicherweise in einem Smalltalk mit Florian Schwarz unmittelbar vor dem Spiel zu tun. Da hatte der Co-Trainer nämlich in Richtung des torgefährlichen Miemingers gemeint: „Wenn sich die Lücke auftut, dann halt einfach drauf.“ Klingt einfach, ist es auch. Zumindest, wenn man einen Lauf hat – und der gegnerische Goalie das große Flattern bekommt ...