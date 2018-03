Von Tobias Waidhofer

Kufstein – „Ich hab’ schon ein bisschen Adrenalin ausgeschüttet“, lachte Stefan Schreder einen Tag, nachdem er gemeinsam mit den beiden anderen Wörgl-Rückkehrerern Patrick Schönauer und Christian Kronthaler mit dem 2:1 gegen den FC Pinzgau ein erfolgreiches Comeback im Kufstein-Dress gegeben hatte. „Kufstein war immer meine Heimatadresse“, erzählte Schreder, der 2010 aus der eigenen Jugend in die Kampfmannschaft aufgerückt war.

Gemeinsam mit den beiden anderen Kufstein-Urgesteinen Schönauer und Kronthaler („Wir kennen uns schon ewig“) soll der Festungsstadt auch wieder der alte „Kufstein-Spirit“ injiziert werden. „Es tut dem Umfeld sicher gut, wenn wieder mehr Einheimische in der Mannschaft stehen. Das kann auch ein Zeichen sein.“ Für das Ziel, so schnell wie möglich den Abstiegskampf hinter sich zu lassen, war der „Dreier“ gegen Pinzgau definitiv so eines.

Doch Schrederr richtete den Blick auch in die Vergangenheit und damit zu Ex-Klub-Wörgl. Der Unfall-Tod von Co-Trainer Ismet „Icko“ Hasanbasic hängt immer noch wie ein Schatten über dem Klub – und auch über Schreder selbst. „Icko war ein guter Freund von mir. Wir haben in Kufstein schon in der Jugend zusammengespielt. Sein Tod hat mich brutal getroffen.“ Dass der SV Wörgl im ersten Pflichtspiel seit dem Unfall gleich 2:0 bei Wacker II siegte, sei Ausdruck „des riesigen Charakters und Teamspirits, den ich in meinem Jahr in Wörgl auch genossen habe“. Man kann nur den Hut vor den Wörgler Kämpfern ziehen ...