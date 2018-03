Innsbruck — Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin hatten in der abgelaufenen Weltcup-Saison nicht nur sportlich die Nase vorne. Der ÖSV-Superstar und die US-Ski-Queen fuhren auch finanziell in einer anderen Liga. Während Hirscher Siegerschecks in Höhe von 669.681 Schweizer Franken (572.279,10 Euro) entgegen nahm, durfte Shiffrin gar über 702.774,88 Schweizer Franken (600.559,63 Euro) jubeln.

Mit Respektabstand folgen bei den Herren auf den Plätzen zwei und drei Henrik Kristoffersen (NOR/345.071) und Beat Feuz (SUI/260.875). Bei den Damen belegten Wendy Holdener (SUI/273.794) und Lindsey Vonn (USA/264.430) die weiteren Podestplätze. Als erste Österreicherin scheint Anna Veith (101.620) auf Platz 14 auf. (TT.com)