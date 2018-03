Von Manuel Lutz

Innsbruck – Nicht nur die Haie lösen in Innsbruck Begeisterung für das Eishockey aus. Auch die „roten Engel“ locken die Fans in die Tiroler Wasserkraft Arena. Und dabei geht es bei den Damen, den Red Angels Innsbruck, nur wenig sanfter zu als bei den Herren des HC Innsbruck. Ein Beweis dafür lieferte am Sonntag das Finale der zweiten Bundesliga.

Auch wenn bei den Damen Checks nicht erlaubt sind, geht es manchmal richtig zur Sache, Strafen sind keine Seltenheit. Die Angels verloren zwar gegen die Dragons Klagenfurt das Final-Rückspiel vor eigenem Publikum mit 0:3 und belegten Rang zwei, dennoch bauten die Unterstützer das Team sofort auf: „Nächstes Jahr gewinnt ihr.“

Es wäre ein schöner Erfolg zum anstehenden Jubiläum, das im September gefeiert wird. Vor 20 Jahren wurde das Innsbrucker Team gegründet, die Idee kam von Michaela Pasquazzo, die das Amt der Präsidentin innehat: „Ich komme eigentlich vom Eisschnelllauf. Als ich bei den Olympischen Spielen in Nagano sah, dass Damen-Eishockey zum ersten Mal olympisch ist, kam mir die Idee. Ich habe beim Verband angerufen und erfahren, dass es noch keinen einzigen Verein gab.“

So entstand der Kontakt zu Heike Schönherr, die auch heute noch im Vorstand des Tiroler Eishockeyverbands tätig ist. „Als die Anfrage kam, eine Damenmannschaft zu gründen, fand ich die Idee super und wir sind gemeinsam durchgestartet“, führt Schönherr, Sportliche Leiterin der Angels, aus. Zusammen mit Pasquazzos Freundin Maria Senkowsky gründete das Trio Tirols erstes Damen-Eishockey­team. Über Radio und Zeitung wurde Werbung betrieben, es folgte prompt eine positive Resonanz, 40 Frauen meldeten sich bei den Angels. Heute gibt es in Tirol schon mehrere Teams. Mit der SPG Kitzbühel/Kufstein spielt auch ein Tiroler Team in der ersten Damen-Bundesliga.

Auch zum Jubiläum schnüren die Gründerinnen noch die Eislaufschuhe, es ist damit nun ein Spiel der Generationen: Senkowsky ist mit 61 Jahren die älteste Spielerin, Nena Knapp und Emma Hofbauer (Spielerin des HCI, darf aufgrund der Farmteam-Regelung auch bei den Angels spielen) sind mit gerade einmal 13 Lenzen die Küken des Teams. Ein seltenes Bild im Sport, dennoch wird es von allen Beteiligten positiv aufgefasst, wie Pasquazzo weiß: „Wenn man älter ist, hat man natürlich nicht mehr die Geschwindigkeit, aber wir zeigen den Jungen, wie der Aufbau funktioniert und man Spiele lesen kann.“ Die Zukunft gehört jedoch der Jugend, wie Schönherr festhält.