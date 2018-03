Von Roman Stelzl

Fulpmes – Es hatte sich schon über Wochen abgezeichnet, nun wurde aus der ersten Befürchtung Gewissheit: Tirols Rad-Ass Stefan Denifl, im Vorjahr Sieger der Österreich-Rundfahrt sowie einer Vuelta-Etappe, holt sein­e Vergangenheit in Form einer Knieverletzung ein. Der 30-jährige Stubaier leidet wieder an jener Sehnen­reizung im rechten Knie, die im Jahr 2014 eine achtmonatige Zwangspause bis Mai 2015 nach sich zog.

„Das ist wirklich bitter. Wir haben uns entschieden, das Ganze so zu behandeln wie beim ersten Mal“, erklärte Denifl. Erneut vertraut der Profi auf die Künste von Physiotherapeut Patrick Grassnig, der damals schon Großes vollbracht hatte. Denifl: „Er kann mir am besten helfen. Bei der langen Pause vor drei Jahren war ich ja davor ein halbes Jahr falsch behandelt worden. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es bald besser geht.“

Die Zuversicht ist ungebrochen, wäre da nur nicht die Ungewissheit, die so schwer auf Denifl lastet. Denn wie lange es bis zum ersten richtigen Training und dem nächsten Renneinsatz genau dauert, ist unklar. „Es kann sein, dass in zwei Wochen wieder alles in Ordnung ist und ich wieder gut trainieren kann. Aber das kann mir im Moment niemand sagen. Das Ganze braucht seine Zeit“, ergänzt Denifl. Und auf ein wenig Einsicht in seinem Team (Aqua Blue Sport) hofft er ebenfalls, dürfte doch auch das Material (Pedale) Mitschuld am neuen alten Leiden haben.

Fix ist bereits: Die großen Eintagesklassiker Amstel Gold Race (15. April) und Lüttich – Bastogne – Lüttich (22.April) sind für den Jung-Vater (Sohn Xaver ist acht Monate alt) so gut wie gelaufen. Jetzt stehen erst einmal zwei Wochen Pause auf dem Programm, die Vorbereitung würde mindestens noch einmal so viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb nimmt Österreichs Radsportler des Jahres 2017 bereits den Folgemonat ins Visier: „Wenn alles gut läuft, dann bin ich Anfang Mai wieder dabei. Dann wartet die Tour of Yorkshire und die Norwegen-Rundfahrt.“ Der erste große Höhepunkt soll dann bei gutem Heilungsverlauf die Tour de Suisse sein (9. bis 17. Juni), die heuer erstmals nach drei Jahren nicht im Ötztal Station macht.

Was Höhepunkte angeht, wartet heuer ja der wohl größte in Denifls Karriere: die Heim-WM in Tirol (22. bis 30. September). Die ist zwar derzeit noch nicht wirklich im Hinterkopf. Doch alles, was jetzt an Kräften gespart wird, ist im Herbst dann auf der Habenseite. Und das wäre gut, ist der WM-Kurs des Straßenradrennens mit seinem bergigen Profil für Kletterer wie Denifl doch wie prädestiniert.

Bis es so weit ist, fließt noch viel Wasser den Inn hinunter. Vorerst muss der erste österreichische Vuelta-Etappensieger nach 82 Jahren Pause wieder völlig fit werden. „Es ärgert mich schon langsam, dass ich nicht richtig fahren kann“, gesteht Denifl. Und ergänzt: „Dafür kann ich es kaum erwarten, wenn ich wieder richtig angreifen kann.“