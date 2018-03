Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — „Wer soll das bezahlen?", dachte sich Julia Polai, als sie in ihrem E-Mail-Postfach eine Nachricht von den WDC-AL-Amateur-Weltmeistern Klemen Prasnikar und Alexandra Averkieva erblickte. Das Tanz-Pärchen lebt in Hongkong. In Asien spielt Geld im Tanzen dank privater Gönner keine Rolle. Bei der Familie Polai schon. An einen Reisekostenzuschuss für den Flug aus Asien sei nicht zu denken gewesen, dies versuchte die Organisatorin des World Masters der lateinamerikanischen Tänze dem Duo möglichst schonend beizubringen.

Die Antwort des Tanzpaares war überraschend und ließ Polai in ihrem kleinen Turnierbüro am Innsbrucker Marktplatz erfreut aufspringen: Das Duo kommt mit dem Auto aus Ljubljana (SLO) angereist. Für etwas Benzingeld tanzen die Aufsteiger des Jahres, die zuletzt auch die UK Championships der Amateure gewinnen konnten, erstmals in Innsbruck an. „Das ist ein doppelter Glücksfall", freute sich die Innsbruckerin und hätte beinahe ein kurzes Freudentänzchen hingelegt. Denn neben den Stars der Amateur-Liga geben sich bei den World Masters die besten Profi-Tänzer der Welt ein Stelldichein. Dabei stechen die siebenfachen Weltmeister Riccardo Cocchi und Yulia Zagoruychenko (USA) heraus.

„Es ist eine echte Sensation, dass wir nun beide Weltmeister im Haus haben", freut sich Julia Polai über das wohl beste Innsbruck-Starterfeld aller Zeiten. „Es gibt viel zu sehen, das sollen ruhig alle wissen!" Was macht zwischen den beiden Turnier-Aushängeschildern den Unterschied aus?

Klemen Prasnikar/Alexandra Averkieva stammen aus Slowenien bzw. Russland, trainieren jedoch in Hongkong. „Die Asiaten sind verrückt nach Tanzen. Es gibt dort betuchte Privatpersonen als Sponsoren", weiß die 38-jährige Polai über die Anziehungskraft von Asien. Slowenien habe eine große Tanztradition, die Laibacher Schulen „Novak" und „Ambroz" würden regelmäßig Top-Talente hervorbringen. Vielleicht würde es für die Aufsteiger, die nach dem erstmaligen Gewinn des WM-Titels derzeit auf der Erfolgswelle schwimmen, für einen „Mittelfeldplatz" bei den Profis reichen. Vergleiche zwischen den beiden Kategorien seien jedoch nicht gerne gesehen, so Polai. Die Tirolerin betont, dass das Pärchen noch am Anfang der Karriere stehe und „irgendwann sicher zu den Profis wechseln wird".

Riccardo Cocchi/Yulia Zagoruychenko hingegen sind Routiniers im Profi-Zirkus. Der Italiener ist 40, die Russin 36. Im Profi-Tanzen ein Wendepunkt. Polai: „In dem Alter denken viele schon ans Aufhören. Ob es der letzte Innsbruck-Auftritt von ihnen wird, das wissen sie jedoch nur selbst." Geheim blieb lange auch, ob das Duo auch privat zusammen ist. „Es ist viel spekuliert worden, vergangenen Sommer haben sie geheiratet", erzählte Polai. Die Top-Stars der Szene leben in Los Angeles. „Aber was heißt das schon? Eigentlich sind sie ständig auf Achse."

Sie sind unter den 41 Profi-Paaren, die das Parkett im Saal Tirol glühen lassen werden, die Top-Favoriten. Weitere Hochkaräter: die Titelverteidiger Dorin Frecautanu/Marina Sergeeva aus Moldawien, Valera Musuc/Nina Trautz (GER) und die Russland-Debütanten Nikita Brovko/Olga Urumova. Für Österreichs Peter Erlbeck/Claudia Kreuzer sowie Roland Mader/Franziska Triebe-Mader (alle aus Wien) gilt das Motto: „Allein dabei sein ist ein Erlebnis!"