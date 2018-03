Von Florian Madl

Innsbruck – Von 921 Millionen Euro, die dem Sportressort zwischen 2009 und 2015 bundesweit zugedacht waren, fanden nur 814 Millionen den Weg zu den Fördernehmern. Brisant, wie eine Tageszeitung befand. Oder gar ein Skandal? Wohl keines von beidem, wie auch der stellvertretende Kabinettschef Philipp Trattner aus dem Sportministerium meinte. Eher eine Frage, mit welcher Vehemenz Projekte vorangetrieben worden seien. „Der Eiskanal in Bludenz stand seit 2011 jährlich auf der Agenda“, meinte der Tiroler. Ausgezahlt worden sei das Projekt hingegen nicht. Aus diesem Grund wolle man sich auch nicht mit der Frage befassen, weshalb nicht jede Fördersumme zur Auszahlung gelangt sei, sondern Arbeitsabläufe verbessern. Es scheint wohl auch schwer möglich, alle Hintergründe zu ermitteln, schließlich waren Sportagenden bis zuletzt im Verteidigungsressort angesiedelt. Änderungen stehen allerhand im Raum, auch in Sachen Geldfluss: Ein neues Gesetz ermöglicht es künftig nämlich, dass zugesagtes, aber nicht verwendetes Geld nicht schon zur Jahresfrist an das Finanzministerium zurücküberwiesen werden muss.

Man beneidet den neuen Sportminister Heinz-Christian Strache jedenfalls nicht um seine Rolle, der im ersten Jahr seiner Tätigkeit mit avisierten Infrastrukturprojekten (Nationalstadion Wien), Großveranstaltungen (u. a. Olympia 2026 in der Steiermark) ebenso wie mit einer neuen Förderinstitution (Bundessport GmbH) konfrontiert ist.

Zumindest die Veranstaltungsdebüts wurden großteils bereits vor seiner Amtszeit paktiert: die Kletter- und die Straßenrad-Weltmeisterschaft eine Woche später in Tirol (jeweils September 2018), schließlich die nordische Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld und Innsbruck (Februar 2019). Wohl erst dann lässt sich aus Sicht des dann nicht mehr neuen Sportministers durchatmen und seriös Bilanz ziehen.