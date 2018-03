Wien – Ski-Superstar Marcel Hirscher hat bei seinem letzten öffentlichen Auftritt für längere Zeit ein weiteres Mal Bilanz über seinen erneuten Erfolgswinter gezogen. Eine Entscheidung, ob er seine Karriere überhaupt fortsetzt, weitermacht wie bisher oder mehr Speedrennen bestreiten wird, ist noch offen, soll aber bald fallen, sagte Hirscher am Mittwoch in Wien.

„Ehestmöglich, weil das schulde ich meinem Team und meinen Partnern. Dementsprechend bemühe ich mich, dass ich so früh als möglich eine Entscheidungsfindung herkriege“, meinte Hirscher bei einem Pressetermin seines Hauptsponsors Raiffeisen auf die Frage, bis wann er seine Zukunft klären wolle. Die Tendenz gehe momentan Richtung weitermachen wie bisher, also Konzentration auf Riesentorlauf und Slalom. Entschieden sei aber noch nichts, sagte Hirscher.

Klar definierte Ziele für eine mögliche Karrierefortsetzung habe er nicht. „Das ergibt sich in der Saison, welche Möglichkeiten man hat. Das jetzt rauszuposaunen, ist nicht so meines“, so Hirscher, der sich nach wie vor sehr motiviert zeigt. „Weil es mir Spaß macht, Rennfahren ist eine super Sache, das merkt man auch, dass mir Rennfahren extrem taugt.“

Im abgelaufenen Winter hat der Salzburger mit 13 Weltcupsiegen, den Kristallkugeln für den siebenten Gesamtsieg sowie die Riesentorlauf- und Slalomwertungen und zwei Olympia-Goldmedaillen seine bisher beste Saison abgeliefert. Rückblickend sprach der 29-Jährige angesichts seiner Knöchelverletzung im Herbst und dem grandiosen Ausgang von einem unglaublichen Winter: „Die Saison hat verrückt angefangen, so verrückt hat sie eigentlich auch aufgehört.“ (APA)