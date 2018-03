Von Daniel Suckert

Innsbruck – Headcoach Shuan Fatah ist vor dem Duell mit Aufsteiger Bratislava Mo­narchs bereit. Das merkte man bei der Auftakt-Pressekonferenz recht schnell. Der Berliner sprach ohne Punkt und Beistrich über die kommenden Aufgaben, die Ziele und die Motivation seines Teams. Leicht verlegen meinte er nach einem emotionalen Monolog: „Sorry, wenn ich mal in Fahrt komme, bin ich schwer zu stoppen.“

Schwer zu stoppen soll auch sein Football-Team heuer sein. Besonders in der heimischen Liga, der AFL. Dass dort mittlerweile fast alle Teams die Raiders kopieren, lässt beim Familienvater ein breites Grinsen aufkommen: „Mittlerweile spielen fast alle Teams mit einem US-Import auf der Quarterback-Position, so wie wir das jahrelang gepredigt haben und dafür belächelt wurden.“

In Innsbruck regiert auf der wichtigsten Position seit vier Jahren nur einer: Sean Shelton. Und das dürfte sich auch nicht so schnell ändern. Der US-Amerikaner will in Innsbruck sesshaft werden, spricht schon ein wenig Deutsch und will heuer natürlich ebenso den AFL-Titel wieder in Innsbruck sehen.

Ermöglichen könnte das der personelle Umbruch. Fatah: „Wir in den Bergen haben viel richtig gemacht. Vor zwei Jahren ging fast die Hälfte der Spieler weg – nun steht das Team. Wir sind nicht von einem Star abhängig, sondern das Kollektiv besticht. Wenn du alles auf eine Person aufbaust, fällt mit der Verletzung des Stars alles wie ein Kartenhaus zusammen.“

Im Tiroler Kollektiv sticht trotzdem einer heraus: Running Back Sandro Platzgummer (21). Der jüngere Bruder von Adrian Platzgummer (22), der mittlerweile seit 15 Jahren Teil der Raiders-Familie ist, freut sich auf den Aufsteiger aus Bratislava. Was die persönlichen Saisonziele betrifft, hat der Innsbrucker eine klare Vorstellung: „Endlich einmal eine verletzungsfreie Saison erleben. Das wäre super. Ich versuche jedes Jahr, mich immer noch besser darauf vorzubereiten. Das habe ich heuer noch einmal mehr probiert.“

Die Temperaturen dürften beim Auftakt wieder angenehmer werden. Der eigentliche Saisonstart am vergangenen Wochenende musste witterungsbedingt verschoben werden. Eine Woche auf oder ab – für die Raiders spielt das keine Rolle. Fatah: „Das ändert nichts an den Zielen.“