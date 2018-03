Von Thomas Mair

Innsbruck — Mit vier Punkten im Gepäck kehrte das Tiroler Westliga-Duo Wacker II und Kufstein aus Vorarlberg heim. Während die Innsbrucker gegen Nachzügler Alberschwende mit 4:0 einen klaren Sieg feierten, waren die Kufsteiner bei den heimstarken Hardern mit einem 1:1-Unentschieden nicht vollends zufrieden.

Das schwierige Geläuf nach den Wintermonaten war da wie dort ein spielerischer Hemmschuh, dennoch überzeugten die Festungsstädter vor allem in der ersten Halbzeit ihren Trainer Markus Duftner: „Es war schade, dass wir im Strafraum zu wenig zielstrebig agiert und ein blödes Gegentor kassiert haben." Ein abgefälschter Treichl-Freistoß stellte zumindest einen Punktgewinn gegen den bereits feststehenden Absteiger (freiwilliger Westliga-Verzicht) sicher. „Hard hat den Rucksack abgelegt und spielt befreit auf", wusste Duftner.

Von einem „konzentrierten Auftritt" sprach indes Wacker-II-Trainer Thomas Grumser nach dem 4:0-Auswärtssieg in Alberschwende. Verstärkt mit Florian Rieder, Armin Hamzic, Lukas Hupfauf und Okan Yilmaz war die Leistung in der Offensive besser als bei der 0:2-Heimpleite gegen Wörgl. „Wir hatten mehr Routine in der Mannschaft und die hat uns gut getan", ergänzte der 38-Jährige, der aufgrund der Länderspielpause auch auf ein paar Nachwuchs-Nationalspieler verzichten musste.