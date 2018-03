Von Daniel Suckert

Innsbruck – Aus der Ruhe bringt den „Volleyball-Sir“ Stefan Chrtiansky wenig. Der Headcoach der Hypo Tirol Alpen­volleys hat in 18 Jahren Tirol genug miterlebt. Morgen (19 Uhr, Olympiahalle) steht er mit seinem Team vor dem Einzug ins deutsche Play-off. Zwischen dem nächsten Erfolg steht nur noch der Vorletzte Rottenburg.

„Wir werden uns nur auf uns konzentrieren. Aber es wird vor allem wichtig sein, dass wir auch für das Play-off die Spannung halten können“, erklärte der Slowake in gewohnt diplomatischer Art. Zwei Jahre hatte er sich als Sportdirektor in die zweite Reihe zurückgezogen, mit dem Wechsel nach Deutschland wollte ihn Manager Hannes Kronthaler wieder an vorderster Front sehen: „Das Projekt hat mich sehr interessiert. Es ist eine starke Lig­a und jede Woche eine neue Herausforderung.“

Und der Trainer-Fuchs enttäuschte seinen Zampano und Boss Krontahler zu keinem Zeitpunkt. Die Block-Stärke der Dunkelblauen trägt die klare Handschrift Chrtianskys, ebenso die Disziplin, mit der das Team an die Aufgaben herangeht.

Ob der erfolgreiche Trainer noch länger in der Coachingzone stehen wird, ist noch nicht geklärt: „Das wird auch eine finanzielle Frage sein. Wir wollen in das Team investieren. Wenn sich nebenbei ein guter Trainer ausgeht, werde ich wieder ins zweite Glied zurückkehren. Zunächst wollen wir aber einmal die Saison fertig spielen.“

Eines ist wohl klar: Je größer der Erfolg, desto weniger wird Manager Hannes Kronthaler seinen Erfolgscoach zurück auf die Tribüne lassen. Dazu schätzt er seinen Fachmann am Parkett zu sehr.