Innsbruck — Da konnte Rottenburg-Coach Hans Peter Müller-Angstenberger jeden Punkt seiner Volleyball-Truppe noch so frenetisch bejubeln — am Ende triumphierten die Hypo Tirol Alpenvolleys mit einem ungefährdeten 3:0 (25:17, 25:20, 25:14). Dafür gab es von den 1000 Zuschauern in der Olympiahalle Standing Ovations. Die Freude war beim Team von Headcoach Stefan Chrtiansky dementsprechend groß, schließlich hat man nun den Einzug ins Play-off fixiert. Chrtiansky: „Der Unterschied am Parkett war klar ersichtlich, trotzdem haben meine Jungs nichts anbrennen lassen. Jetzt kann das Play-off kommen." (TT)