Ergebnisse Weltcup-Finale in Schonach: Letzter Bewerb (2 Sprünge/15 km Langlauf): 1. Akito Watabe (JPN) 34:48,1 Min. (2. Springen/11. Langlauf) - 2. Jarl Magnus Riiber (NOR) + 5,1 Sek. (1./15.) - 3. Fabian Rießle (GER) 48,1 (4./10.) - 4. Jörgen Graabak (NOR) 1:19,4 (12./5.) - 5. Lukas Greiderer (AUT) 1:20,6 (9./7.) - 6. Jan Schmid (NOR) 1:23,4 (16./3.) - 7. Eero Hirvonen (FIN) 1:24,2 (7./9.) - 8. Ilkka Herola (FIN) 1:26,1 (22./2.) - 9. Wilhelm Denifl 1:32,0 (14./6.) - 10. Bernhard Gruber 1:33,7 (8./12.) - 11. Mario Seidl 1:36,6 (13./8.). Weiter: 14. Franz-Josef Rehrl 1:58,4 (5./23.) - 20. Lukas Klapfer (alle AUT) 3:06,8 (17./21.)

Gesamt-Weltcup - Endstand (nach 22 Bewerben): 1. Watabe 1.495 Punkte - 2. Jan Schmid (NOR) 1.133 - 3. Rießle 1.087 - 4. Johannes Rydzek (GER) 849 - 5. Graabak 830 - 6. Hirvonen 755 - 7. Riiber 669 - 8. Eric Frenzel (GER) 622 - 9. Espen Andersen (NOR) 593 - 10. Herola 500 - 11. Seidl 494. Weiter: 13. Denifl 466 - 14. Klapfer 427 - 16. Greiderer 326 - 18. Rehrl 278 - 26. Gruber 213 - 39. Martin Fritz 72 - 47. David Pommer 28 - 51. Philipp Orter 23 - 52. Bernhard Flaschberger 18 - 60. Paul Gerstgraser 11 - 66. Dominik Terzer 6 - 70. Thomas Jöbstl 5 - 71. Christian Deuschl (alle AUT) 2

Nationencup: 1. Norwegen 5.033 - 2. Deutschland 4.903 - 3. Österreich 2.944