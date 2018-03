Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Es hätte schlimmere Gegner gegeben“, redete Hypo-Tirol-Alpenvolleys-Coach Stefan Chrtiansky nicht lange um den heißen Brei herum. Mit Düren wartet im Viertelfinale („Best of three“) jenes Spitzenteam, das man zweimal unter der Saison mit 3:2 besiegen konnte. Darum verwunderte Chrtianskys Ansage nicht: „Wir wollen noch ein bisschen mehr.“

Morgen geht es mit dem Bus nach Düren in der Nähe von Köln. Die Fahrt wird je nach Verkehr rund neun Stunden dauern, weshalb der dunkelblaue Bus auch einen Tag vor dem Viertelfinal-Duell abfährt. „In Düren haben wir nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil: Der Druck liegt bei der Heimmannschaft“, erklärte der Slowake mit einem Lächeln.

Den nötigen Sieg gegen Rottenburg hatte man souverän eingefahren, groß gefeiert wurde aber nicht. Mit einem Glas Bier wurde angestoßen, das war’s. Zu groß ist noch die Aufgabe und die Herausforderung für Hypo. Denn schließlich scheint nach dem geschafften Saisonziel (Platz 5) noch mehr möglich: „Die Pflicht ist erfüllt, jetzt können wir eine Zugabe schaffen“, zeigte sich auch Zampano Hannes Kronthaler hochzufrieden. „Ich hätte zwar lieber am Mittwoch daheim gespielt, aber so geht es in Innsbruck halt am Ostersonntag weiter. Ich war sehr erfreut, dass wir 1000 Zuschauer gegen den Vorletzten in der Halle begrüßen durften.“

Im Hintergrund laufen übrigens schon Vertragsverhandlungen mit Leistungsträgern wie Igor Grobelny. Doch der Belgier hat nicht nur die Hypo-Führungsriege verzückt, der Akteur mit den meisten „MVP“-Auszeichnungen der deutschen Liga weiß um seinen Marktwert. Kronthaler: „Seit drei Monaten verhandeln wir mit ihm. Ich hoffe, dass er weiß, was er an uns hat. Schließlich hat er bei den Alpenvolleys die nötige Spielpraxis bekommen.“ Und ein möglicher Halbfinal-Einzug würde noch mehr für einen Verbleib sprechen.