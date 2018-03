Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Der Anfang prägt, das Ende haftet“, sagt ein Zitat und könnte perfekt auf die 69. Formel-1-Saison zutreffen. Denn geht es nach Karl Wendlinger, seines Zeichens Sauber-Pilot (1993–95), dann hat der Grand Prix in Melbourne nicht das aufgezeigt, was dem PS-Fan im restlichen Jahr blühen könnte: „Der Ferrari ist auf den Geraden stark, daran gibt es keinen Zweifel. In Bahrain hätte der Mercedes aber am Ende triumphiert.“

Der Rechenfehler des Mercedes-Computers und die wenigen Überholmöglichkeiten im Albert Park spielten an diesem Sonntagnachmittag den Roten in die Karten. Geht es nach dem Tiroler, dann sah man das wahre Potenzial von Weltmeister Lewis Hamilton (GBR) noch nicht wirklich. Außer beim Qualifying am Tag vor dem Grand Prix: „Die Qualifying-Runde, die Lewis gezeigt hat, die zeigte das wahre Potenzial des Silberpfeils. Lewis hat behauptet, es war die Runde seines Lebens. Das glaube ich ihm aber nicht. Die haben einfach den Motor aufgedreht.“

Darum bestehe bei der Scuderia trotz Platz eins (Sebastian Vettel) und drei (Kimi Räikkönen) noch Nachholbedarf. „Sobald es von der Geraden in die Kurven geht, kann der Ferrari nicht mehr mithalten“, analysierte der 49-Jährige.

An dem Punkt denkt Wendlinger an Red Bull: „Hätte Max (Verstappen, Anm.) seine letzte Quali-Runde nicht mit einem Rutscher versaut, wäre er am Rennsonntag vor den beiden Ferraris gestanden. Wenn ich mir die Geschwindigkeiten der Red Bulls anschaue, mit der sie in die Kurven einlenken können, dann sind sie in dem Punkt verdammt stark. Das trifft auch auf das Chassis zu. Die Geraden sind wieder ein anderes Thema. “

Doch weder Verstappen (NED/6.) noch Daniel Ricciardo (AUS/4.) kamen aufs Podest in Down Under. Der österreichische Rennstall wurde laut Wendlinger ebenso unter seinem Wert geschlagen wie die Silberpfeile: „Ich orte in der neuen Saison eine Drei-Klassen-Gesellschaft: Da sind Mercedes, Ferrari und Red Bull – danach kommen Re­nault, McLaren und Force Indi­a und dann der Rest.“

Von möglicher Langeweile will der WM-Zwölfte der Jahre 1992 und 1993 jedoch nicht sprechen. Es sei eine Momentaufnahme und „die Boliden entwickeln sich so schnell weiter, da wird sich noch einiges tun. Ebenso wird es Strecken geben, auf denen auch der Silberpfeil seine Schwächen haben wird.“

Was den internen Vergleich im Hause Mercedes betrifft, glaubt Wendlinger, der 1991 in Japan sein Formel-1-Debüt feierte, an kein Vorbeikommen von Valtteri Bottas (FIN) an Superstar Hamilton: „Im ersten Jahr war Valtteri froh, Teil der Mercedes-Familie zu sein. Im zweiten Jahr will er es Nico (Rosberg, Anm.) nachmachen. Mit dem selbst auferlegten Druck endete das Qualifying aber gleich in der Wand und beim Rennen nur auf Rang acht. Er könnte an Lewis abprallen.“

Den kuriosen Selbstfaller bei Haas, die nach zwei fehlerhaften Boxenstopps ihre Autos auf Rang vier und fünf abstellen mussten, konnte auch der Kufsteiner nicht glauben. So eine Besonderheit hat der bald 50-Jährige in seiner aktiven Karriere niemals erlebt. Mit einem Grinser erinnert er sich aber an seine Formel-1-Zeit zurück: „Bei March konnten wir uns keine Schlagschrauber leisten, da sind wir ohne Reifenwechsel durchgefahren. Bei Sauber waren die Jungs fehlerfrei.“