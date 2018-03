Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Nach der Länderspielpause laufen Tirols Fußball-Zweitligisten am Karfreitag ohne ihre Kapitäne auf. Beim FC Wacker muss Christoph Freitag wegen muskulärer Probleme für das Heimspiel gegen Liefering absagen, den Wattenern fehlt Ferdl Oswald bei der heutigen Abreise Richtung Osten. Der WSG-Goalie wurde zum dritten Mal Vater, daher hütet Pascal Grünwald in Wr. Neustadt das WSG-Gehäuse.

Beim Tabellenführer aus Innsbruck ist man voll und ganz auf Liefering fokussiert. Was im schwarzgrünen Osternest liegen soll, bringt Karl Daxbacher kurz und bündig auf den Punkt: „Drei Zähler.“ Was gegen den Red-Bull-Talenteschuppen kein Selbstläufer wird. „Das wird verdammt schwer. Diese junge Mannschaft hat oft genug bewiesen, dass sie Qualität hat“, warnt auch General Manager Alfred Hörtnagl vor dem Heimspiel am Karfreitag (18.30 Uhr).

Seit der 16. Runde sind die Innsbrucker in der Sky Go Erste Liga ungeschlagen, sieben Siege und ein Remis brachten die Tabellenführung. Die letzte Niederlage kassierte der FC Wacker am 30. Oktober auswärts gegen Liefering. Mit ein Beleg, dass die Wacker-Kicker gegen die Jungbullen nicht nur hochmotiviert, sondern auch voll konzentriert ans Werk gehen müssen. Das Training in dieser Woche wurde ganz auf die Salzburger abgestimmt. Neben Kapitän Freitag muss Daxbacher auch auf den verletzten Ilyes Chaibi und den gesperrten Jeffrey Egbe verzichten. Fraglich ist Stefan Rakowitz (Knieprobleme), dafür ist Martin Harrer wieder voll einsatzfähig. Bei allem Respekt vor Liefering soll die FCW-Heimserie – in der Liga noch ungeschlagen – prolongiert werden. „Wenn BW Linz Liefering schlagen kann, dann können wir das auch“, so Daxbacher.

Aufstiegsschützenhilfe könnten die Wattener liefern. „Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Wir schauen nur auf uns und wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn uns das am Freitag in Wr. Neustadt und am Dienstag in Ried gelingt, ist es uns natürlich recht und dem FC Wacker auch“, schmunzelt Thomas Silberberger, der seinem Kapitän die Dienstreise nach Niederösterreich erspart, damit er bei seiner Familie bleiben kann. „Jetzt ist der Passi am Zug und steht im Tor, dafür haben wir ihn ja auch geholt“, vertraut der WSG-Coach auf seinen routinierten Schlussmann Pascal Grünwald, der letztes Jahr noch im Wacker-Tor stand.

Neben Oswald fehlen bei den Wattenern die Langzeitverletzten Flo Mader, Flo Toplitsch sowie das noch im Aufbautraining befindliche Trio Michael Steinlechner, Roger Tamba und Stefano Pellizzari.