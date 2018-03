Düren — Zum Auftakt der Play-off-Viertelfinale-Serie der deutschen Volleyball-Liga gab es für die Hypo Tirol Alpenvolleys am Mittwoch eine Niederlage gegen die Powervolleys Düren. Das erste Spiel der „Best of three"-Serie ging mit 1:3 (-23, -18, 23,-17) verloren. Dabei mussten die Innsbrucker einen umkämpften ersten Satz erst im Finish mit 23:25 abgeben. Die Verkürzung auf 1:2 machte Hoffnung, doch die zerstörte Düren mit einem starken Beginn in Durchgang vier.



Nun müssen die Alpenvolleys am Ostersonntag zuhause (18 Uhr, Olympiahalle Innsbruck) aufholen, um nicht auszuscheiden. Die Innsbrucker waren mit viel Zuversicht in die Partie gestartet, hatte man das Team aus der Eifel in der laufenden Saison bereits zweimal mit 3:2 geschlagen.