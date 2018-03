Von Gerhard Stocker

Tirol ist das einzige Bundesland Österreichs ohne einen Fußballverein in der höchsten Spielklasse. Vorarlberg hat Altach, Salzburg hat Red Bull, Oberösterreich hat den LASK, Kärnten den WAC, die Steiermark Sturm Graz, das Burgenland Mattersburg, Wien mit Rapid und Austria gleich zwei Großvereine und Niederösterreich stellt mit Admira Wacker Mödling und dem SKN St. Pölten ebenfalls zwei Mannschaften in der obersten Liga. Warum funktioniert in allen Bundesländern, was in Tirol seit Jahren nicht gelingen will – dauerhaft erstklassigen Fußball zu bieten?

Nun behaupten einige gern, dass Tirol von seiner landschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur her einfach einen anderen Schwerpunkt hat. Tiroler sind Skifahrer, Skispringer und vielleicht noch Biathleten, aber mit Sicherheit keine Fußballer. Sollten die gleichen Aussagen dann nicht auch für Vorarlberger, Salzburger und mit Abstrichen noch für Steirer, Kärntner und Oberösterreicher gelten?

Spitzenfußball hat Tradition

Der Skisuperstar Marcel Hirscher, der ehemalige Skisprung-Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft und Österreichs bestplatzierter Biathlet im Gesamtweltcup, Julian Eberhard, sind jedenfalls gebürtige Salzburger – Vincent Kriechmayr (nach Hirscher bestplatzierter Skifahrer im Gesamtweltcup) kommt aus Oberösterreich, Olympiasieger und Kitzbühel-Gewinner Matthias Mayer aus Kärnten. Bei den Damen rangiert Bernadette Schild (14., Salzburg) im Gesamtweltcup direkt vor Anna Veith (15., Salzburg), Nicole Schmidhofer (17., Steiermark – geboren in Kärnten) und Cornelia Hütter (18., Steiermark). Andere Bundesländer bringen demnach sehr gute Wintersportler UND erfolgreiche Fußballvereine hervor. Daran kann es also kaum liegen.

Dass Tirol Fußballer allererster Güte hervorbringen kann, hat die Vergangenheit bewiesen. Mit Michael Baur (40 Länderspiele), Roland Kirchler (28), Alfred Hörtnagl (27), Robert Wazinger (5) und Wolfgang Mair (3) standen gleich sechs in Tirol geborene und ausgebildete rotweißrote Nationalspieler im Kader der letzten Tiroler Meistermannschaft. Das war im Jahr 2002. Seitdem hat sich im und rund ums Tivoli Stadion Tirol aber kaum etwas verändert.

Die heutigen Fußballprofis, Spieler wie Florian Jamnig, Christoph Freitag oder Florian Rieder trainieren auf denselben Fitnessgeräten wie die Meister von 2002. Selbst der Rasen im Stadion ist quasi noch derselbe. Obwohl sich das Fußballgeschäft in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat und rund ums Tivoli neue Mannschaften (Herren III, zwei Damenmannschaften) dazugekommen sind, haben sich die Trainingsmöglichkeiten seit 2002 kaum verändert. Noch immer stehen den Teams ein Rasen und ein etwas kleinerer Kunstrasenplatz zur Verfügung. Um – vor allem in den Wintermonaten – einen professionellen Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können, wurde immer wieder mit Innsbrucker Umlandgemeinden zusammengearbeitet.

Auch wenn es manch einer – vor allem in sportlich wenig erfolgreichen Zeiten – nicht wahrhaben will, Fußball in Tirol generell und Profifußball am Tivoli im Speziellen haben nicht nur eine lange Tradition, sondern seit jeher auch einen hohen Stellenwert innerhalb der Tiroler Bevölkerung. Wer mit Menschen aller Generationen über Fußball am Tivoli spricht, bekommt immer wieder die Geschichten der großen Europacupduelle gegen Celtic Glasgow, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid oder Jahre später die Spiele gegen den FC Valencia, AC Fiorentina, VfB Stuttgart oder Lokomotive Moskau zu hören. Für viele sind diese Erinnerungen welche an „die gute alte Zeit“, als Fußball in Tirol national und international noch wettbewerbsfähig war. In einer Zeit, die immer schnell- und kurzlebiger wird, haben diese Erlebnisse die Jahrzehnte überdauert.

Ungeachtet dessen, welche Personen sich um den Profifußball in Tirol bemühen, sollte alle eine Grundmotivation verbinden – das Ziel, den Tiroler Spitzenfußball endlich wieder national und international wettbewerbsfähig zu machen und den Tirolerinnen und Tirolern ähnlich bleibende und schöne Erlebnisse zu bescheren, wie sie in der Geschichte schon oft vorkamen.

Fußball als Wirtschaftsfaktor

Auch wenn diese Motivation nach heutigem Stand wie eine ferne Vision klingt, so ist sie doch der stärkste Motor, den man sich nur wünschen kann. Fußball ist Unterhaltung für die Menschen und eine stark wachsende Branche. Die 20 umsatzstärksten Fußballclubs der Welt erwirtschafteten in den vergangenen Jahren jährlich über 7 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Will man in einer Fußballwelt, in der die Schere zwischen superreich und weniger reich rasant auseinandergeht, mithalten, braucht es zukunftsfähige Strukturen, kreative Geschäftsmodelle und vorausschauende Entscheidungen. Zumindest dann, wenn man als Tiroler wieder ein- mal ein nationales oder internationales Spitzenspiel vor der eigenen Haustüre erleben will.

Was braucht es nun im Tiroler Spitzenfußball, um diese Ziele endlich zu erreichen? Die drei Säulen von nachhaltig erfolgreichem Profifußball sind kein Betriebsgeheimnis – sie lauten: Top-Ausbildung, wettbewerbsfähige Infrastruktur und emotionaler Zusammenhalt. Sind alle drei Säulen gegeben, erhält man als Ergebnis der laufenden Geschäfte stabile Finanzen und unvergessliche Sportmomente.

In Sachen Ausbildung existiert in Fußballtirol ein seltener werdendes Modell. Nach dem FC-Tirol-Crash im Jahr 2002 wurde Tirols Fußballakademie dem Tiroler Fußballverband zugeordnet. Von den zwölf österreichischen Ausbildungsstätten, die offiziellen ÖFB-Akademie-Status genießen, gehören sieben direkt zu einem Profiverein (Rapid Wien, Austria Wien, Admira Wacker Mödling, Red Bull Salzburg, SV Ried, LASK und Wolfsberger AC), die fünf anderen kooperieren mehr oder weniger eng mit Bundesligavereinen. Die Zusammenarbeit in Tirol hat sich in den letzten Jahren verbessert. Die große Herausforderung besteht weiterhin darin, Synergien zu bündeln und Energien in eine gemeinsame Richtung zu lenken, um Spieler, die bereits in jungen Jahren bereit für den nächsten Schritt sind, frühzeitig an den Profifußball heranzuführen.

Infrastruktur fehlt

Um eine bestmögliche Durchlässigkeit vom Nachwuchs zum Erwachsenenfußball und dadurch eine möglichst attraktive Plattform für die besten regionalen, nationalen und internationalen Talente zu schaffen, braucht es die nötigen Teams in hochklassigen Ligen. Aus diesem Grund wurde mit dem FCW III im vergangenen Sommer eine dritte Herrenmannschaft aufgebaut. Die Herren II sollen sich – sofern es die Bundesligareform tatsächlich ermöglicht – im kommenden Jahr in der zweithöchsten Spielklasse ihre Sporen verdienen. Damit hätte Tirol von den Strukturen her die gleichen Voraussetzungen wie Spitzenreiter Red Bull Salzburg mit Liefering. Das gleiche Modell streben auch Rapid Wien, Austria Wien, Sturm Graz und der LASK an.

Für diese Vorhaben braucht es die nötige Infrastruktur. Im Bundesländervergleich hinkt Fußballtirol in diesem Bereich jedoch hinterher. Bundesligavereine der höchsten Spielklasse mit nur einem einzigen Rasen-Trainingsplatz, der zudem von anderen Mannschaften (Spielstätte der Herren II) genutzt wird, existieren längst nicht mehr. Der FC Südtirol (Anm. italienischer Drittligist) eröffnet in wenigen Tagen sein brandneues Trainingsgelände in Eppan – zwei Rasen-, drei Kunstrasenplätze inklusive. Diese Infrastrukturoffensive wird dem Verein dauerhaft den Sprung in die zweite italienische Liga ermöglichen. Ähnliche Entwicklungen sind auch Nordtirol längst nötig. Das sehen auch externe Beobachter wie der russische Teamchef Stanislaw Tschertschessow:

„Tirol muss sich endlich zu seinem Profifußball bekennen und die Weichen für die Zukunft stellen. Wenn wir wieder sportlich tolle Zeiten wie früher erleben wollen, braucht es die nötigen Strukturen, die die meisten Vereine in Europa schon längst haben.“

All diese zukunftsweisenden Schritte brauchen jedoch eine entscheidende Grundlage – ein positives Miteinander. Spitzensport kann nur funktionieren, wenn der Breitensport als gesunder und wertvoller Unterbau fungiert und unter allen Beteiligten ein gemeinsamer Plan existiert. Den besten Talenten gehören die besten Rahmenbedingungen und die beste Ausbildung zur Verfügung gestellt. Die Spitze davon schafft den Weg zum Profifußballer, der Großteil spielt – sehr gut ausgebildet – wieder im Breitensport und bereichert die regionale Szene.

Aber nicht nur innerhalb der Tiroler Sportszene braucht es ein klares Commitment für nachhaltig erfolgreichen Profifußball am Tivoli. Will man in Tirol auch den kommenden Generationen Erlebnisse wie damals gegen Celtic, Florenz oder Madrid ermöglichen, braucht es ein Miteinander von allen Beteiligten, die am Fußball arbeiten: Dazu gehört die Tiroler Wirtschaft genauso wie die Politik, die Fans und die Menschen, die mit ihrem Stadionbesuch einen wertvollen Beitrag leisten. Verblüffend simpel – aber die anderen Bundesländer machen es uns längst vor.

Im Fußball ist alles möglich. Tirol muss sich nur eine Frage beantworten: Wollen wir Tiroler Profifußball direkt vor unserer eigenen Haustüre oder nicht?