Von Alex Gruber

Wattens – Mit der Liste der Ausfälle im Kader der WSG Wattens ließen sich vor Goalie Ferdl Oswald, der nach der Geburt seines dritten Kindes zuhause bleibt, zwei defensive Deierketten stricken – hinten mit den Langzeitverletzten Pellizzari und Steinlechner sowie dem erkrankten Neurauter, davor im Mittelfeld mit Mader, Toplitsch und Tamba. Von der Schulter über die Bandscheiben bis zum Knöchel reichen die Diagnosefelder.

„Im Zentrum sind wir ein bisschen mau“, nickte auch WSG-Sportmanager Stefan Köck, um auf der Anreise nach Niederösterreich dennoch klarzustellen: „Wir werden wieder eine starke Mannschaft aufs Feld schicken.“

Aus der personellen Not hat man im Frühjahr nach der Derby-Niederlage gegen Wacker mit zwei Siegen gegen Kapfenberg und Lustenau schon eine Tugend gemacht, nach vorne geht immer was. Hinten werden heute entweder Kevin Nitzlnader oder Florian Buchacher in die Dreierkette rücken, im Tor wird, wie bereits berichtet, Pascal Grünwald stehen. Sein erstes Pflichtspiel im WSG-Dress, die 1:5-Niederlage im ÖFB-Cup in Bad Gleichenberg ist laut Köck längst Geschichte: „Er verhält sich vorbildlich. Und es war ungeachtet der Vaterschaft von Ferdl abgesprochen, dass Pascal im Frühjahr zwei bis drei Spiele bekommt. Er ist Ex-ÖFB-Teamgoalie und genießt unser vollstes Vertrauen.“

Nach zwei unglücklichen Niederlagen im Herbst (0:1, 1:2) will man im dritten Saisonduell gegen Wiener Neustadt anschreiben. Winter-Neuzugang Oumar Toure und Dino Kovacec kehren nach abgesessener Gelb-Sperre wieder zurück. Und insbesondere dem 24-jährigen Kovacec, der im Mittelfeld fleißig Meter macht, würde man einen ersten Torerfolg in dieser Saison gönnen. „Frechdachs“ David Schnegg hat diesbezüglich bereits angeschrieben. Der Druck lastet heute ganz klar auf den Hausherren.