Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Die Festung Tivoli trotzte in dieser Saison noch jedem Angriff. Das soll sich auch heute ab 18.30 Uhr beim Ansturm der hochtalentierten Jungbullen nicht ändern. Für den FC Liefering ist der FC Wacker vor eigenem Anhang klarer Favorit, für den Tabellenführer sind die Salzburger ein unangenehmer, schwer zu spielender Gegner „auf Augenhöhe“. „Wir wollen unsere Heimstärke bestätigen, wünschen uns eine tatkräftige Unterstützung unserer Fans und mit Schlusspfiff drei Punkte auf unserem Konto“, strebt FCW-Coach Karl Daxbacher den fünften Frühjahrssieg in Serie an.

Die Länderspielpause wurde beim FC Wacker genützt, um die Akkus wieder aufzuladen. „Es lagen doch anstrengende Spiele hinter uns. Sowohl physisch als auch psychisch. Jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung Liefering“, will Flo Jamnig, der heute den verletzten Christoph Freitag als Kapitän vertritt, über Ostern die nächsten großen Schritte zum Aufstieg machen: „Ganz egal, wie der Schlager gegen Liefering und am Montag dann gegen Wiener Neustadt ausgeht, entschieden ist Sache erst, wenn es rechnerisch erledigt ist. Aber mit sechs Punkten mehr nach Ostern wäre uns schon sehr geholfen.“

Personell wird sich beim FC Wacker gegenüber den letzten Partien nicht viel ändern. Flo Rieder wird wohl den verletzten Freitag im Mittelfeld ersetzen, Martin Harrer ist ein Kandidat auf der linken Seite, weil Stefan Rakowitz ausfallen wird. Das Training wurde schon speziell auf den Stil der Jungbullen abgestimmt. „Aggressives Pressing und natürlich eine körperliche Präsenz wird es brauchen, um diese Nachwuchs-Weltauswahl in Schach zu halten“, impft Daxbacher seinen Tabellenführern „Vorsicht, Attackieren mit Hirn und volle Konzentration“ ein: „Wir müssen auf der Hut sein.“ Zumal auch noch Föhn angesagt ist ...

Die bisherigen beiden Saisonduelle endeten 1:1. Im Tivoli siegte der FC Wacker am 18. August durch einen Treffer von Jeffrey Egbe, der heute gesperrt ist. Damals kickte übrigens ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager noch bei den Lieferingern. Am 30. Oktober gewann die Bullen-Talenteschmiede in Grödig durch das Goldtor von Samuel Tetteh. Der 21-jährige Ghanaer spielt mittlerweile beim LASK.

Zwei Tiroler werden heute bei den Salzburger fehlen – Ex-Wacker-Profi Rami Tekir kämpft noch mit den Folgen seines Kreuzbandrisses und der 17-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamkicker Rene Hellermann fehlt krankheitsbedingt.