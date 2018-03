Von Alex Gruber

Innsbruck – Während gestern in Wien und Salzburg in der Erste Bank Eishockeyliga die dritten Halbfinalspiele – so weit waren die Haie nicht davon weg – über die Bühne gingen, ist in Innsbruck nach dem Play-off-Aus Ruhe eingekehrt. Die könnte auch trügerisch sein. Denn die Welle, die das letzte Viertelfinal-Heimspiel gegen die Vienna Capitals vor ausverkauftem Haus mit 3200 Fans erzeugte, ließe sich zur Fortsetzung der Begeisterung nutzen.

Nach außen wird vorerst (so gut wie) nichts kommuniziert. Die Tinte ist dennoch schon unter einigen Verträgen trocken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte die beiden Tschechen, Verteidiger Lubomir Stach (diese Saison nach Knieverletzung hinter den Erwartungen) und Ondrej Sedivy (ein finanzielles Leichtgewicht) eine dritte Saison im Haifischbecken halten. Mit Jeremie Blain hat der Topverteidiger der abgelaufenen Spielzeit inklusive einer Ausstiegsklausel verlängert.

Dass man sich nach dem Abgang von Patrik Nechvatal nach einem neuen Goalie umschauen muss, liegt ohnehin auf der Hand. Rene Swette will man als Back-up wohl halten, nach einer echten Nummer eins, die finanzierbar ist, streckt man in den kommenden Wochen die Fühler aus. Und darf dabei wieder auf jenes goldenes Händchen vertrauen, das Cheftrainer Rob Pallin schon in den vergangenen Transferperioden bewies. So hat der 51-jährige Amerikaner die Haie im Grunddurchgang zweimal in Serie in die Play-offs geführt.

Es hat sich auch der fast schon gordische Knoten um die Vertragsverlängerung von Tyler Spurgeon gelöst. Der Kapitän ist als Leader unverzichtbar und hat neben persönlichem Punkterekord in der Erste Bank Eishockeyliga auch als unumschränkter Innsbrucker Bully-König geglänzt. An seiner Seite wird John Lammers bleiben, die Tage von Hunter Bishop scheinen gezählt, womit die so verlässliche erste Angriffsreihe gesprengt wäre. Dafür wird sich Mario Lamoureux nach einem Jahr Pause wieder den HCI-Dress überstreifen.

Wie Spurgeon und Lammers verpasste auch Andrew Clark kein einziges der 60 Spiele. Ein Referenzwert, der auch für die Fitness in diesem Trio spricht. Und es wird die Tiroler Eishockey-Fans freuen, das auch Clark an Bord bleibt. Seit seinem Wechsel nach Innsbruck brachte es der kanadische Spielmacher, der am 8. April seinen 30. Geburtstag feiert, auf 126 Scorerpunkte (50 Tore/76 Assists). Ob Clark erneut im Zusammenspiel mit Andrew Yogan brillieren kann, ist ebenso noch offen wie die Zukunft von Mitch Wahl. Wie versprochen werden die Innsbrucker Haie – mit Mike Boivin (Zagreb) hat man ja schon einen neuen Verteidiger verpflichtet – wieder ein starkes Team stellen. Ungeachtet der Geheimniskrämerei, die derzeit auf Management-Ebene herrscht.