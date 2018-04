Von Manuel Lutz

Innsbruck — Das Fieberbrunner Cup-Märchen geht weiter: Nach Kitzbühel und Hall eliminierte der Gebietsliga-Ost-Club am Montag im Viertelfinale des Kerschdorfer Cups mit Imst (5:4 im Elfmeterschießen) das nächste Kaliber. Trainer Thomas Handle, der es sich auch erkrankt nicht nehmen ließ, auf der Kommandobrücke zu stehen, kam aus dem Jubeln nicht mehr heraus: „Das ist kein Zufall, taktisch war das Klasse. Nach der 2:1-Führung dachte Imst, sie hätten uns gebogen. Da haben wir gleich zurückgeschlagen." Was den dritten Fieberbrunn-Streich noch besonderer macht: Gegen Imst fehlten vier Cup-Helden vom Herbst, mit Maximilian Foidl und Lukas Obholzer standen zwei Kicker von der zweiten Mannschaft in der Startelf. Nun wartet Schwaz auf die Überflieger, Handle meint kämpferisch: „Von unserem Team hat vor der Saison noch keiner ein Achtelfinale gespielt, jetzt stehen wir im Halbfinale. Wir werden alles tun, um gut auszuschauen."

Auch die Schwazer mussten beim Viertelfinalschlager in der Reichenau Überstunden machen. Erst im Elfmeterschießen (4:3) setzte sich der Favorit durch. „Ab der 80. Minute habe ich zu zittern angefangen. Aber jetzt stehen wir im Halbfinale", war Schwaz-Coach Bernhard Lampl erleichtert.

Die erste Hälfte gehörte den Gästen, Manuel Wildauer sorgte für die Führung (21.). In der Folge konnten die Silberstädter ihre Überlegenheit aber nicht in einen deutlicheren Vorsprung ummünzen: „Wir haben verpasst, das 2:0 zu machen." Den Unterschied machte David Oberortner, wie der Reichenauer Trainer Gernot Glänzer wusste: „In der ersten Hälfte haben wir den Oberortner nicht in den Griff bekommen."

Nach dem Seitenwechsel kam die Reichenau immer besser in Fahrt, von Schwaz war nicht mehr viel zu sehen. Der Ausgleich zum 1:1 gelang Alexander Oberwalder kurz vor Schluss (89.). Im Elfmeterschießen hatte Schwaz die besseren Nerven. Zum Held wurde der erst im Winter verpflichtete Keeper Emanuel Ponholzer.

Wörgl steht nach einem 1:0-Sieg gegen Kundl ebenso im Semifinale wie Kufstein, das den SVI mit 4:2 in die Knie zwang. Nun kommt es zum Kufsteiner Bezirksderby.