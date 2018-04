Spanien-Legionär Robert Gardos hat das Finale der zur Tischtennis-Challenge-Series zählenden Spanish Open verloren. Der in Granada lebende 39-jährige Tiroler musste sich am Sonntag in Guadalajara als Nummer 2 dem Qualifikanten Kim Min-hyeok (Südkorea) mit 1:4 (-9,5,-5,-6,-12) geschlagen geben. (APA)