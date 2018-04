Von Tobias Waidhofer

Wattens – Die Überraschung angesichts der Neuigkeiten aus Ried hielt sich in Grenzen. Wenn die WSG Wattens heute (18.30 Uhr) in der Keine-Sorgen-Arena gastiert, dann wird bei den Gastgebern nicht mehr Lassaad Chabbi auf der Kommandobrücke sitzen. Der Aufstiegs-Favorit reagiert­e gestern nämlich auf den anhaltenden Negativlauf und setzte den 56-jährigen Coach nach sechs sieglosen Spielen und dem Rückfall auf Platz fünf in der Tabelle vor die Tür. Interimistisch übernimmt der bisherige Manager Franz Schiemer.

„Gegen Wattens müssen wir die Trendwende schaffen und mit Herz und Leidenschaft das Glück und den Erfolg erzwingen“, bemühte der frühere Abwehrspieler in einer Vereinsaussendung auch das Pathos. Sätze, die man auch in Wattens registriert hat. „Sie werden brutal offensiv ausgerichtet sein“, erwartet Trainer Thomas Silberberger die Rieder mit dem Messer zwischen den Zähnen. Viel mehr Worte wollte der Tiroler dann aber im Hinblick auf den heutigen Gegner gar nicht verlieren: „Wir ziehen unser Ding durch.“ Das Selbstvertrauen ist bei der WSG inzwischen wieder in lichten Höhen angekommen. Die sieben Punkte aus den jüngsten drei Begegnungen haben Kraft gegeben. „Das ganze Frühjahr schaut schon ganz gut aus. Unser­e Entwicklung zeigt nach oben“, lobte der Coach.

Personell türmen sich allerdings auch auf der Wattener Seite noch einige Fragezeichen auf. Ob Roger Tamba und Sandro Neurauter rechtzeitig fit werden, könnte sich erst am Spieltag entscheiden. Auch im Tor will sich Silberberger noch nicht hundertprozentig festlegen. Aber: „Zu 90 Prozent bleibt Pascal Grünwald im Tor.“ Stefano Pellizzari, der zuletzt bei der „Zweier“ in der Tiroler Liga Spielpraxis gesammelt hatte, kränkelt und wird ebenso ausfallen wie der Rot-Gesperrte Oumar Toure und die Langzeitverletzten Florians, Toplitsch und Mader.