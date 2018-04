Innsbruck — Die sportlichen Leistungen der Nordischen Kombinierer stabilisierten sich zuletzt, die Ansprüche an die österreichischen Skispringer hingegen sind höhere als zuletzt dargeboten. Am Dienstag wird im Rahmen einer Pressekonferenz die Weichenstellung für die kommende Saison präsentiert werden, wobei die Erwartungen angesichts der Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld/Innsbruck durchwegs hohe sind.

In der Kritik stand zuletzt Cheftrainer Heinz Kuttin, der lediglich 2016/17 (Gesamtweltcupsieg und Doppel-Gold Stefan Kraft) mit Ergebnissen aufzeigen konnte. Der Kärntner soll ungeachtet dessen Skisprung-Chef bleiben, die Rolle des nordischen Sportdirektors indes besetzt dem Vernehmen nach künftig ein anderer: Ernst Vettor­i, der sich in der Ausübung seines Amtes stets dezent im Hintergrund hielt, soll TT-Informationen zufolge eine einjährige Auszeit nehmen. Und der Wahl-Tiroler Mario Stecher, ehemals Nordischer Kombinierer und als solcher u. a. Doppel-Olympiasieger (Team) bzw. einst mit 16 Jahren jüngster Holmenkollen-Sieger, übernimmt demnach die beiden Sparten. Der 40-Jährige galt schon zeit seiner Karriere als kritischer Geist, zuletzt trat der zweifache Familienvater (verheiratet mit Raich-Schwester Carina) als Zeitungskolumnist und TV-Experte auf.

Dem 53-jährigen Absamer Vettori, Olympiasieger von der Normalschanze (Albertville 1992), attestiert man Fachwissen und Ruhe. Als Kommunikator trat der 15-fache Gewinner von Weltcup-Einzelspringen in den zuletzt unruhigen Zeiten jedoch nicht auf. Das gilt allerdings auch für Heinz Kuttin, seinen 47-jährigen Cheftrainer. Dessen Krisenmanagement kennzeichnete ebenfalls Besonnenheit, einzig bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea platzte dem Doppel-Weltmeister 1991 (Val di Fiemme) der Kragen: „Da kann man nicht zufrieden sein mit solchen Leistungen, und dementsprechend werden wir auch agieren in Zukunft." Viel von der guten Stimmung im Team sei „gespielt" gewesen, wie er gemeint hatte. Das galt allerdings auch für das mitunter fünfköpfige Trainerteam — neben Kuttin vier Co-Trainer ...

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hatte Kuttins Verbleib im Österreichischen Skiverband einer Zeitung gegenüber bereits in Pyeong­chang angekündigt, der Vertrag des Kärntners läuft zudem noch bis 2019. Außerdem sind Österreichs erfolgreiche Trainer-Legionäre im Ausland — Werner Schuster (Deutschland), Alexander Stöckl (Norwegen), Stefa­n Horngacher (Polen) — derzeit nicht zu haben. (floh, su)