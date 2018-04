Von Roman Stelzl

Moskau – Bei Jürgen Melzer verhält es sich wie mit einem Streichholz: Streift das Gespräch mit Österreichs Tennis-Ass das Thema Davis Cup, zischt ein Feuer auf und die Stimme lodert sogleich. Der Patriotismus hat den ehemaligen Top-Ten-Spieler über weite Strecken seiner Karriere begleitet, hat ihn zum „Rekordnationalspieler“ gemacht. Das Duell mit Russland in Moskau (Freitag und Samstag) wird Melzers 34. Davis-Cup-Wochenende – und mehr noch: Für den 36-Jährigen bricht die 20. Saison im Teambewerb an. „Das 20. Jahr? Das ist schon eine unglaubliche Zahl“, schmunzelt Melzer, „Dass ich das erreicht habe, freut mich extrem.“

Doch auch wenn das Feuer brennt, die Liebe zum Davis Cup blieb eine mit Höhen und Tiefen (72 Spiele/32:40 Siege). Eine Tatsache, die dem fünffachen ATP-Turniersieger und dreifachen Grand-Slam-Champion mitunter viel Kritik eingebracht hatte. Ob es nun in der Hartplatz-Halle von Moskau für eine weitere Partie reicht, ist mehr als fraglich. Melzer kehrte nach einer Ellbogenoperation und neun Monaten Pause erst vergangene Woche ins Geschehen zurück und verlor in Runde eins des Challengers in Marbella (ESP). „Das war nicht so schlecht, körperlich fühle ich mich richtig gut“, erklärt Melzer, 586. der Welt. „Ich werde versuchen, im Einzel wieder nach vorne zu kommen. Es wird sich bald zeigen, ob mir das gelingt.“

Aber zurück zum Thema Patriotismus und Davis Cup: In den vergangenen Jahren hatte Melzer für Absagen aus freien Stücken nur selten Verständnis gezeigt. Ausgerechnet gegen Russland ist das anders, wo die Mühen im Heimspiel gegen Weißrussland im Februar (5:0) mit dem Weltgruppen-Play-off belohnt werden sollen. Am Ende fehlen gleich sechs wichtige Spieler – Tennis-Star Dominic Thiem ist ebenso verletzt (Knöchel) wie Julian Knowle (Ellbogen).

„Es kommt einfach viel zusammen. Alex (Peya, Anm.) hat fast 20 Jahre seinen Kopf für das Team hingehalten, Ofner und Novak sind auf dem Hartplatz in der Halle einfach besser als Gerald (Melzer, Anm.)“, erklärt Österreichs Ex-Sportler des Jahres.

Die Nummer eins ist damit Kitzbühel-Halbfinalist Sebastian Ofner (141. der Welt), Dennis Novak (195.) ist im Einzel gesetzt. Gegen die topbesetzten Russen (vier Top-100-Spieler) ist die Außenseiterrolle in Stein gemeißelt – Melzer ist das am Ende egal: „Auch in Bestbesetzung wären wir Außenseiter. Aber wir fahren sicher nicht nach Moskau, um zu verlieren. Wir wollen hier überraschen.“