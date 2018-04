Von Florian Madl

Innsbruck — Dass das Gehalt in den vergangenen Jahren unregelmäßig gekommen sei, habe nicht den Ausschlag gegeben. Michael Grünberger, dem mit 31. März vom Verband gekündigt wurde, sieht derzeit schlichtweg kein Licht mehr: „Nicht unter diesen Voraussetzungen", spielte der Tiroler Erfolgstrainer auf den Österreichischen Bob- und Skeletonverband an. Zwar hab­e man ihm ein Gesprächs­angebot unterbreitet, aber das lehnte der 53-Jährige „dankend ab". Grünberger orientiert sich neu und tritt sein neues Amt („Nicht als Trainer, nicht im Ausland") mit 1. Mai an. „Ich hatte Angebote aus dem Ausland, etwa aus China (Winterspiele 2022 in Peking, Anm.). Aber als Trainer wollte und will ich nur noch in Österreich arbeiten." Das sei mit dem derzeitigen Verbandsvorstand allerdings nicht möglich. Für die Zukunft, ergänzte Grünberger, wolle er das jedoch nicht ausschließen. Möglicherweise findet diese Zukunft des Bob- und Skeletonsports auch unter anderen Voraussetzungen statt. Wie bereits berichtet, streben nicht zuletzt politisch Verantwortliche einen fusionierten österreichischen Schlittenverband an, in dem die erfolgreichen Rodler den Ton angeben könnten.

Für die heimischen Skeleton-Aushängeschilder vorerst keine Vision, selbst ein Karriere­ende steht im Raum: „Es ist mühsam. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt weiterfahre. Mir fehlen einfach die Perspektiven", meinte am Mittwoch die Olympia-Vierte Janine Flock, nachdem sie erst kurz zuvor vom endgültigen Abschied ihres Trainers Michael Grünberger erfahren hatte. Auch ihr Sportkollege und Freund Matthias Guggenberger schloss sich dem an: „Es fehlt die Kommunikation, wir wissen derzeit nicht, wie es weitergeht." Bereits während der Winterspiele in Pyeongchang hatte der Tiroler mit kritischen Worten im Anschluss an sein Rennen aufhorchen lassen und damit eine Lawine an Reaktionen ausgelöst. Selbst der damals in Südkorea anwesende Sportminister Heinz-Christian Strache hatte sich eingeschaltet — auf ihn setzt das Duo Flock/Guggenberger im Sinne der Karriere.