„Das war hoch emotional“, sagte Wörgl-Trainer Denis Husic über den 4:2 (2:1)-Derbysieg gegen Kufstein. Im Regionalliga-Kracher gingen die Hausherren am Freitag früh (Achorner/6.) in Führung und so nahm der Erfolg seinen Lauf. „Ein geiles Spiel, die erste Halbzeit war eine der besten, die wir seit langer Zeit gespielt haben“, freute sich Husic, für den es ein ganz besonderes Spiel war: Das Match stand im Zeichen der Trauer um den verstorbenen Wörgler Co-Trainer Ismet „Icko“ Hasanbasic.

Während die Spieler vor Anpfiff am Mittelkreis versammelt waren, gab es eine Gedenkminute für den bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Tiroler. Eine schöne Geste gab es durch die Gäste aus Kufstein: Präsident Hannes Rauch und Kapitän Mathias Treichl überreichten einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

In der UPC Tirol Liga steht am Samstag vieles im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem Tabellen-Dritten Hall und dem SV Telfs. Mit einem Sieg könnten die Haller Löwen im Titelrennen vielleicht noch einmal an die Telfer und die Reichenauer (2. am Sonntag im Derby gegen die Union) heranrücken. (TT)