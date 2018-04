Von Alex Gruber

Innsbruck — Die Sky Go Erste Fußball-Liga war am 5. März um ein trauriges Kapitel reicher, als die WSG Wattens bereits zum Nachtrag nach Floridsdorf angereist war, um dann wegen einer vereisten Spielfläche unverrichteter Dinge wieder heimreisen zu müssen. Gut 3500 Euro hat der Spaß inklusive Bus- transfer und Hotelkosten ausgemacht, ein Drittel davon wird den Kristallstädtern laut Sport­manager Stefan Köck aufgrund der Liga-Statuten seitens der Gastgeber zurückerstattet werden müssen.

Vom Minus im März geht es am heutigen Abend bei Plusgraden weiter hinein in den Frühling. „Der Nachgeschmack von damals ist sehr wohl da, aber weniger finanzieller Natur. In gewissen Online-Medien-Kanälen wurde uns vorgeworfen, dass wir damals nicht spielen wollten", erinnert sich Köck, dass sich der FAC vor gut einem Monat in der (vermeintlich) besseren Form wähnte.

Mittlerweile haben die Wattener das Tabellenende mit zehn Punkten aus sechs Partie­n weit hinter sich gelassen, der Vorsprung auf den FAC beträgt satte neun Zähler. Womit man wieder beim Tagesgeschäft wäre. „So gesehen ist es ein Spiel wie jedes andere, das wir natürlich gewinnen wollen", unterstreicht Köck.

Schon gestern brach man mit 19 Kaderspielern in die Sportschule nach Lindabrunn (NÖ) auf, wo man sich auch nach dem Match und bis Donnerstag aufhalten wird, ehe man in das Bundesportzentrum nach Schielleiten (Stmk.) übersiedeln wird. Am Freitag steht nämlich in Hartberg das zweite Auswärtsmatch in dieser Kalenderwoche auf dem Programm. Da wird sich zwischen den beiden Spielen auch die eine oder andere Gelegenheit für ein Zukunftsgespräch ergeben. „Aber vorerst denken wir nur an den FAC", sprach Köck im Bus neben Coach Silberberger mit dem Brustton der Überzeugung. Florian Buchacher ist nach Sperr­e wieder einsatzbereit.