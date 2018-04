Von Max Ischia und Roman Stelzl

Innsbruck – Hätte sich Vorstieg-Vizeweltmeister Jakob Schubert ins Eck gedrängt gefühlt, man hätte ihm nicht böse sein können. Selbiges galt übrigens auch für Junioren-Weltmeister Jan-Luca Posch und Österreichs Vorzeige-Damen Jessica Pilz und Katharina Saurwein. Sie alle mussten gestern Vormittag bei der obligaten Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des Österreichischen Kletterverbandes erst einmal im Abseits Platz nehmen. Das erhöhte Rednerpult war anfänglich anderen vorbehalten – freilich aus nachvollziehbaren Gründen.

Nachdem Österreich in den vergangenen Jahren die langjährige Vorherrschaft im globalen Klettersport schleichend abhandengekommen war, setzte die Verbands­spitze zum Jahreswechsel einen drastischen Schritt und in­stallierte just im Jahr der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck (6. bis 16. September) ein neues Nationaltrainer-Triumvirat. Eines, welches sich ausschließlich aus Nicht-Österreichern zusammensetzt. Also umrissen die Britin Ellie Howard (33 Jahre), der slowenische Trainerfuchs Roman Krajnik (42) und der Pole Pawel Draga ihre Zukunftsvisionen allesamt in Englisch. Gemein war ihnen das Ziel, Österreich wieder ganz nach oben zu bringen, oder wie es Krajnik frei nach Donald T. formulierte: „Make Team Austria best again.“

Von diesem Titel ist Österreich jedoch mehrere Seillängen weit entfernt. Vor allem im Boulder-Weltcup, der am Freitag in Meiringen (SUI) in die neue Saison startet. Im Vorjahr war Tirols Kletter-Star Jakob Schubert als Bester im Gesamtranking Zehnter, der Zillertaler Alfons Dornauer tauchte dahinter als 42. (!) auf – bei den Damen beendete Anna Stöhr ein durchwachsenes Jahr als Gesamt-15. Anders gesagt: Es war eine kräftige Watsche für die erfolgsverwöhnte Alpen-Nation. Ein Grund mehr für den überraschenden Trainer-Wechsel. Und für ein Umdenken. „Wir haben das Training individuell auf die Athleten abgestimmt. Es läuft von Tag zu Tag besser“, erklärt Teamcoach Krajnik. Die Zielvorgabe aus dem Verbandsbüro ist unmissverständlich. „Wir wollen wieder zurück an die Spitze“, nennt es Sport­direktor Heiko Wilhelm.

Ob das schon in Meiringen gelingt? Kletter-Queen Stöhr (Bandscheiben) fehlt, Schubert ist im Bouldern zwar „gut drauf“, hat seinen Fokus aber wieder auf den Vorstieg verlagert. Bleiben allen voran noch die Innsbruckerin Katharina Saurwein, die ihre letzte Saison bestreitet und im Vorjahr just in Meiringen für die einzige österreichische Boulder-Podestplatzierung sorgte. Und Jessica Pilz, die mit Trainerlegende Reini Scherer arbeitet. Alle anderen sollen überraschen. Möglichst rasch. Denn bis zur WM ist es nicht mehr lange. 149 Tage. Die Uhr tickt.