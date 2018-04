Von Max Ischia

Innsbruck – Bis sich auch die Sportkletterwelt 2020 in Tokio im Zeichen der fünf Ringe misst, wird der Andrang aus Österreich überschaubar sein. Und das ist noch gelinde ausgedrückt: Mit Aushängeschild Jakob Schubert, Jan-Luca Posch und Georg Parma stehen gerade einmal drei ÖWK-Athleten im so genannten Olympia-Kader. Dass sich der eine oder andere mit Hinblick auf Olympia noch aufdrängt, ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sonderlich wahrscheinlich.

Wie es der rotweißroten Spitze seit geraumer Zeit überhaupt an Breite fehlt. Nach dem Karriereende von Ausnahme-Boulderer Kilian Fischhuber (u. a. fünffacher Weltcupgesamtsieger, Anm.) spielt Schubert – immerhin höchst erfolgreich – die Solo-­Geige. Der Innsbrucker verkörpert im Vorstieg seit Jahren absolute Weltklasse (Weltmeister 2012, Vizeweltmeister 2016), dahinter freilich klafft eine größere Lücke. Warum das so ist, vermag sich auch Schubert nicht so recht zu erklären: „Ich habe darauf keine Antwort“, sagt er, will aber festhalten, dass es früher in Österreich auch nicht massenweise Welt­klasseleute gegeben habe. „Aber es stimmt, dass es ohne meine Ergebniss­e im Herren-Lager düster aussehen würde.“

Immerhin: Mit dem Salzburger Max Rudigier klettert­e im Vorjahr in Arco (ITA) wieder ein Vorstiegspezialist auf das Podest. Und wenn die Boulderer am Wochenende die Weltcupsaison in Meiringen (SUI) eröffnen, dann will ein 20-Jähriger vorne mitmischen: Jan-Luca Posch. Bei der Junioren-Heim-WM vergangenen Herbst glänzte der Imster Neo-Zeitsoldat mit Boulder-Bronze und ließ später bei der Junioren-EM in Russland noch Kombi-Gold folgen. So groß der Umstieg in den Weltcup der „Großen“ sein mag, so zuversichtlich geht Posch kommende Aufgaben an. Und weil es zwei Tage vor dem Weltcup-Auftakt und 148 Tage vor der Heim-WM in Innsbruck nicht die Zeit für falsche Bescheidenheit ist, hat sich der Sport-BORG-Maturant erst einmal den Halbfinal-Einzug zum Ziel gesetzt. Vielversprechender Nachsatz: „Vielleicht ist sogar ein Top-Ten-Platz drin.“

Ähnliches haben sich auch Alfons Dornauer, Matthias Erber, Florian Klingler, Elias Weiler (alle Tirol) und Georg Parma (NÖ) vorgenommen. Berechtigte Chancen auf den Finaleinzug der Top 6 werden aber nur Schubert eingeräumt. „Es ist viel möglich, aber aufgepasst: Gerade in der Qualifikation kann jeder kleine Fehler große Auswirkungen haben.“