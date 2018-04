Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Wir schreiben Geschichte“ – das ist nicht nur der Vereinssong der Dunkelblauen, sondern auch das gelebte Motto, mit dem die Hypo Tirol Alpenvolleys heuer erstmals in einer Kooperation mit Haching in der deutschen Liga antraten. Vor allem um die sportliche Tristesse in der österreichischen Liga (AVL) hinter sich zu lassen. Das gelang aus sportlicher Sicht schon sehr gut, beim Rundherum müssen aber weitere Schritte folgen.

Sportlich: Ein spätes „Ja“ von der deutschen Liga für das Projekt Innsbruck-Haching brachte Manager Hannes Kronthaler und Cheftrainer Stefan Chrtiansky gleich vor dem ersten Ballwechsel gehörig unter Druck. Mit einem Budget von 1,1 Millionen Euro stellte man aber eine schlagkräftige Truppe zusammen, die gleich auf Anhieb ins Halbfinale kam.

Was bei der deutschen Volleyball-Familie für einen weiteren Polarisierungsprozess sorgte. Viele sehen die Alpenvolleys als Gewinn, andere sehen es aber auch als ein mit viel Geld erkauftes Projekt. Da gehen die Meinungen auseinander. Marvin Prolingheuer, Spieler von Düren, erklärte: „Innsbruck ist gut für die Liga. Sie heben das Niveau.“

Auch der Sportsender Sport 1 sieht Teams wie Hyp­o als Bereicherung. Schließlich will man keine TV-Bilder liefern, bei denen im Hintergrund eine Sprossenwand zu sehen ist. Man will richtige Hallen und da punkten Kronthaler und Co. mit der Olympiahalle.

Den sensationellen Aufstieg ins Halbfinale heftet Hypo-Macher Kronthaler vor allem seinem Trainer-Fuchs Chrtiansk­y an. Der Slowak­e ließ seine Kontakte spielen und holte mit Aufspieler Danil­o Gelinski und Außenangreifer Igor Grobelny zwei Akteure mit viel Potenzial. Der Belgier Grobelny entwickelte sich im Grunddurchgang sogar zum besten Spieler der Liga. „Den hat Stefan entwickelt, in Einzelgesprächen, mit viel Spielzeit und viel Selbstvertrauen“, erklärte Manager Kronthaler.

Dass der 24-Jährige nun am Ende der Saison das Weit­e suchen wird, schmerzt natürlich doppelt. Laut der Gerüchteküche dürfte sich der Belgier wieder nach Polen verabschieden.

Dieses Prozedere kennen Chrtiansky/Kronthaler aber schon aus den rotweißroten Zeiten. Auch da war Hypo eine Zwischenstation für die Stars von morgen.

Sponsoren: Bei dem Punkt gibt es ein lachendes und ein weinendes Auge: Mit Hanne­s Haid (Hypo-Vorstand) hat man einen starken Befürworter an Bord, der heuer im Rahmen des Heimspiels gegen Friedrichshafen ein öffentliches Treue-Bekenntnis abgab: „Wenn Hannes will, machen wir das noch zehn Jahre.“

Das tat der Seele des Volleyball-Zampanos besonders gut. Vor allem, weil andere Sponsoren wie die Tiwag ihre Unterstützungen kürzten. Und was passiert in Haching? Noch zu wenig. Die Herren sind erfreut, was der Zillertaler Geschäftsmann so alles auf die Beine stellt, von ihnen kommt auf der Sponsorebene aber noch (zu) wenig.

Ebenso ließen sich weitere heimische Sponsoren vor dem ersten Jahr noch nicht mitreißen. Hier hat man für die kommenden zwei Saisonen noch viel Luft nach oben.

Zuschauer: Ein leidiges Thema im Zusammenhang mit den Alpenvolleys. Die Zeiten, in denen man Zuschauer aus Platzgründen wegschicken musste, sind vorbei. Ganz nachvollziehen kann man das aber nicht. Denn mit der deutschen Liga hat man ein attraktives Produkt, die Duelle sind hart umkämpft und die Hypo-­Seriensiege sind endgültig Geschichte.

Das Kopfschütteln geht aber noch weiter, wenn man immer wieder feststellen muss, dass die heimischen Volleyball-Clubs dem Ruf der Alpenvolleys fernbleiben. Etwas, was es im Fußball nicht geben würde. Hochklassiger Fußball würde sofort die anderen Mannschaften inklusive Nachwuchs in Scharen anlocken.

So hat man heuer im Vergleich zu den AVL-Saisonen zwar stets knapp an die 1000 Zuschauer, Ausreißer jenseits der 2000er-Marke blieben aber (noch) aus.

Der Motivation tut das jedoch keinen Abbruch. Die Alpenvolleys sind erst am Ende ihres ersten Kapitels angelangt – zwei weitere stehen noch aus. Das große Ziel bleibt das Endspiel und der mögliche Titelgewinn.