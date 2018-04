Salzburg – Gegen den Norweger Anders Besseberg, Präsident der Internationalen Biathlon-Verbandes (IBU), und seine deutsche Generalsekretärin Nicole Resch läuft ein Ermittlungsverfahren. Laut einer IBU-Mitteilung vom Mittwochnachmittag war dieses der Auslöser für die Hausdurchsuchungen am Dienstag am IBU-Sitz in Salzburg.

Resch habe bereits eine Freistellung von ihren Tätigkeiten beantragt. Die IBU werde bei den Untersuchungen voll kooperieren, man nehme die Causa „extrem ernst“, hieß es weiter. Der deutsche Exekutiv-Direktor Martin Kuchenmeister werde vorerst interimistisch als Generalsekretär fungieren.

Besseberg wird seine Präsidentschaft bis zum Ende der Ermittlungen zurücklegen. „Ich glaube, dass das der richtige Schritt ist“, so der Norweger, der auch vom Vorstand eine solche Entscheidung erwartet.

„Die Ermittlungen beziehen sich auf einige Doping-Belange, die wir nicht nachverfolgt haben wegen verdächtiger Blutproben und ähnlichem“, erklärte Besseberg in einem Statement gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Laut Besseberg wird der IBU-Vorstand am späteren Mittwoch eine Telefonkonferenz ohne seine Beteiligung machen.

Kritik wegen Linie im Anti-Doping-Kampf

Die IBU war in der jüngsten Vergangenheit für ihre zu lasche Vorgehensweise im Anti-Doping-Kampf massiv in die Kritik geraten. So boykottierten zahlreiche Nationen zuletzt beispielsweise das Weltcup-Finale, das die IBU trotz des russischen Dopingskandals im sibirischen Tjumen veranstaltete.

Der langjährige IBU-Präsident Besseberg hatte bereits angekündigt, dass er sich dieses Jahr zurückziehen wolle. Der 72-jährige ist schon seit 1992 IBU-Chef. Sein Nachfolger soll Anfang September beim IBU-Kongress in Porec gewählt werden.

Interessant ist, dass die Hausdurchsuchungen ausgerechnet am „WADA Play True Day“ durchgeführt wurden, für den auch die IBU auf ihre Website Werbung gemacht hatte. Mit diesem Tag will die Welt-Anti-Doping-Agentur unter Sportlern und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für den Kampf gegen Doping schärfen und den sauberen Sport fördern. (APA, TT.com)