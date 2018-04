Von Florian Madl und Tobias Waidhofer

Innsbruck – Es wurde ruhig um Andrew Hourmont und sein „Baby“, den Air + Style-Snowboard-Contest. Das hat damit zu tun, dass der Waliser zuletzt gesundheitlich ein wenig in den Seilen hing. Und damit, dass die 1994 von ihm aus der Taufe gehobene Marke mittlerweile mehrheitlich Snowboard-Ikone Shaun White gehört.

„Die Amerikaner haben ihr­e eigene Vorstellung davon, wie man Freestyle-Events aufzieht“, meint der Veranstalter über den Halfpipe-Olympiasieger und dessen Team. Das sagt der 1966 geborene Ex-Skirennläufer ohne Groll, schließlich hat Hourmont das Konzept mit Sport und Bands sozusagen kreiert. Nur nahm der Musik- anteil mittlerweile Ausmaße an, dass Hourmont die sportliche Note vermisst.

Seit 2017 ist der Familienvater für Marketing und Produktentwicklung von Snowboard, Freestyle und Freeski beim Weltverband FIS zuständig. Und in dieser Funktion kam es am Dienstag zu einem bemerkenswerten Treffen:

Mit Peter Schröcksnadel, dem Präsidenten des Österreichischen Skiverbands, verständigte sich Hourmont auf ein Air + Style-Nachfolgeevent im Dezember 2019 am Berg­isel. „Wir schätzen uns gegenseitig. Er ist der Meinung, dass so eine Veranstaltung nach Innsbruck zurückkehren muss.“ Ähnliche Projekte im Kühtai (Februar 2018) und eben am Bergisel (Dezember 2018) fielen zuletzt den Umständen zum Opfer, letztlich konnte man sich nicht auf eine Durchführung einigen. Aber am Konsens, dass Innsbruck wieder eine Veranstaltung dieses jugendlichen Zuschnitts benötigen würde, ändert das nichts: „Was soll Schlechtes dabei herauskommen, wenn sich ein Macher wie Schröcksnadel und ich mit meinen Ideen zusammentun?“ Früher, als die Snowboard-Szene unter dem Verband ISF vereinigt war, schien das unvorstellbar, da taten sich zwischen den Traditionalisten von der FIS und den jungen Wilden zu viele Gräben auf. Als Mahnmal bleibt der Olympia-Ausschluss 1998 von Martin Freinademetz – Schnee von gestern.

Auch der Air + Style-Nachfolgeevent – Andrew Hourmont will nicht von diesem Begriff weg – soll unter dem Dach des Internationalen Skiverbands ein Zuhause finden. Allerdings nicht mehr nur als Snowboard-Big-Air, sondern auch als solcher für Skifahrer. Als Weltcup für Damen und Herren. Vier Bewerbe also, die auch im Österreichischen Rundfunk prominent Eingang finden würden. „Früher hatt­e ich meine Sendezeit vom Air + Style am Sonntagmorgen, jetzt könnte das Finale sogar live und abends gezeigt werden“, strickt Andrew Hourmont an seiner Vision.

Jetzt gehe es darum, auch die öffentliche Hand für diese Sache zu gewinnen, das finanzielle Risiko für die Zwei-Tages-Veranstaltung (geschätztes Budget 1,5 bis1,7 Mio. Euro) würde dann der Österreichische Skiverband tragen. Hourmont wäre im Dezember 2019 Co-Veranstalter, einzig auf seine Marke muss er verzichten: „Air + Style ist weg, das kommt auch nicht mehr nach Innsbruck. Aber uns wird schon ein anderer Markenname einfallen, Big Air Innsbruck heißt die Sache sicher nicht.“ Da war er wieder, der Andrew Hourmont aus der Urzeit des Freestyle-Snowboardens.