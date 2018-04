Im Auftaktspiel zur 17. Runde in der Landesliga West feierte Neustift gestern auswärts einen Kantersieg. Die Stubaier trafen im Rufiachstadion fünfmal ins Tor der Axamer. Der Anfang zum Torreigen gelang Jakob Gleirscher in der 8. Minute durch einen Elfmeter. Mit seinem Treffer in der 77. Minute besiegelte er auch den Endstand. Neustift rückte damit zwischenzeitlich auf den 8. Platz der Tabelle und die Hausherren aus dem Mittelgebirge konnten sich nicht vom Tabellenkeller lösen.

Fußball-Unterhaus: die Freitagsspiele Westliga: St. Johann — Schwaz 3:0 (3:0), Samstag: Kufstein — Alberschwende (16), Kitzbühel — Dornbirn (16.30), Seekirchen — Wacker II (17). Sonntag: Wals-Grünau — Wörgl (14). UPC Tirol Liga: Zirl — SVI 3:0 (0:0) Tore: Radi (47., 69.), Kraxner (53.) . Mayrhofen — Imst1:1 (1:0) Tore: Pinjuh (9.) bzw. Thurner (58.). Landesliga Ost: Fritzens — Fügen 0:4 (0:3) Tore: Marojevic (19., 23.), Jochriem (31.), Gschösser (90.). Landesliga West: Axams — Neustift 0:5 (0:3) Tore: Gleirscher (8., Elfmeter, 77.), Stern (28.,), Ofer (45.), Peer (47.). Matrei — Volders. 0:0 Gebietsliga West: Thaur — IAC 0:0, Umhausen — Haiming 0:1 (0:1). Bezirksliga West: Veldidena — Navis 0:0. 1. Klasse Ost: Wörgl II — Ellmau 3:2 (0:1). West: Rum — Reutte II 3:0 (2:0). 2. Klasse Zillertal: Kundl II — Hippach II 1:2 (0:2), Uderns — Volders II 5:3 (2:2).

In der UPC Tirol Liga stoppte der FC Zirl mit einem klaren 3:0-Heimsieg den SVI und Doppeltorschütze Kevin Radi war daran maßgeblich beteiligt. In der Regionalliga West wurde indes der Schwazer Erfolgslauf von St. Johann beendet. Nach 13 Meisterschafts-Spielen ohne Niederlage in der Ära von Coach Bernhard Lampl mussten sich die Knappenstädter auf Salzburger Boden klar und frühzeitig mit 0:3 beugen. Der FC Kufstein und der FC Kitzbühel sind heute vor heimischem Anhang am Zug. (TT)