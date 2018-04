Innsbruck – Die Saisonanalysen der nordischen Sparten sind seitens des neuen Sportlichen Leiters Mario Stecher im Österreichischen Ski-Verband ÖSV vorbei. Dienstag und Mittwoch ließen die Kombinierer die Vorkommniss­e des Winters Revue passieren.

Seither konnte sich der Wahltiroler Stecher mehr dem Thema Skisprung-Cheftrainer widmen. Ein­e Bestellung erleichtert die Planung, auch wenn der 40-Jährige beim offiziellen Jobantritt vor eineinhalb Wochen betont hatte, Zeit zu haben, um einen Nachfolger für den zurückgetretenen Heinz Kuttin zu finden.

Wie zu hören ist, soll die Entscheidung näher rücken. Dabei soll ein neuer Name zu den bisher bekannten – wie z. B. Continentalcup-Trainer Florian Liegl (zweite Liga) – gekommen sein: Andrea­s Felder. Der 56-jährige betreute die vergangenen vier Jahre die Skisprung-Damen als Cheftrainer. Die nicht als einfach zu trainieren geltende Daniel­a Iraschko-Stolz vertraute seiner Betreuung und flog so zu WM-Medaillen und Weltcupsiegen. Zudem hat der Absamer Erfahrungen als Herren-Cheftrainer von 1995 bis 1997 gesammelt und damals Andreas Goldberger u. a. zum dritten Gesamtweltcupsieg gecoacht. Und wer übernimmt die Damen? Unter anderem kämen Kuttins Co-Trainer in Frage: Andreas Widhölzl soll Interesse bekundet haben, Harald Rodlauer war ja Felders Vorgänger. (su)