Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel — Christian Pauli war nach einem Kreuzbandriss samt Meniskusverletzung drauf und dran, zu alter Stärke zu finden, als der Verletzungsteufel in Form eines Ski-Unfalls zuschlug: Dabei durchtrennte sich der gebürtige Osnabrücker im November den vorderen Oberschenkelmuskel. Es war der nächste Eintrag in einer Krankenakte, die noch einen weiteren Kreuzbandriss sowie einen Wirbelbogenbruch beinhaltet. Beim 5:0-Erfolg gegen Dornbirn kehrte der 26-Jährige aber wieder in die Kitzbüheler Startelf zurück. „Ich glaub, ich hab' mich ganz gut zurückgekämpft", meinte Pauli zurückhaltend. Das ist aber eine kleine Untertreibung: Nach seinem Jokertreffer vor einer Woche in Hard ließ es der Postbote bei seinem Startelf-Comeback gleich zweimal klingeln.

Seinen Trainer Alexander Markl konnte das starke Comeback Paulis aber nicht überraschen, schließlich wurde der Kitz-Coach nie müde zu betonen, dass ein „fitter Pauli zu den besten Spielern der Liga gehört". Das hört der Mann, der seine vierte Saison in Kitzbühel bestreitet, natürlich gerne. „Wenn der Trainer hinter dir steht, dann pusht dich das natürlich." Doch einer wie Pauli, der für Osnabrück auch in der zweiten deutschen Bundesliga aufgelaufen war und dank seiner Tiroler Eltern auch fünf Spiele für das rot-weiß-rote U20-Nationalteam bestritten hatte, weiß um seine Stärken.

In der Gamsstadt, wo der Offensivmann bereits für eine weitere Saison unterschrieben hat, fühlt sich Pauli sportlich pudelwohl. Und auch privat wird Tirol der Lebensmittelpunkt bleiben, im Fieberbrunner Ortsteil Pfaffenschwendt wird gemeinsam mit Freundin Sarah am Eigenheim gebaut. „Ich war ja immer schon Tiroler", lacht Pauli, dessen Eltern beruflich nach Deutschland ausgewandert waren. Die Hobbys Paulis (Wandern, Skifahren ?) und seine kulinarischen Vorlieben (Schweinsbraten) würden auch einem waschechten Tiroler alle Ehre machen. Die Hoffnung in Kitzbühel lebt, dass es der Postbote noch öfters klingeln lassen wird.