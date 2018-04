Von Alois Moser

Telfs, Wattens — Nach zwei Runden ist Telfs die Tabellenführung schon wieder los: Gegen Kematen mussten sich die Mannen von Werner Rott am Sonntag mit einem 2:2 begnügen, wodurch die Reichenau wieder vorbeizieht. Hall gewann unterdessen in Wattens.

„Heute hat es wohl einfach nicht sein sollen", kommentierte Telfs-Trainer Werner Rott die Punkteteilung in einem „körperbetonten" Derby gegen die Blues: „Wir hatten die Möglichkeiten für den Sieg. Kematen hat dagegen aus wenigen Chancen zwei Tore gemacht." Durch die zwei verlorenen Punkte muss Telfs den Platz an der Sonne wieder abgeben. Was Rott kaltlässt: „Im Grunde hat sich nicht viel geändert. Wir haben sowieso von Woche zu Woche den gleichen Druck." Klar ist aber auch: „Wir wollen so lange wie möglich vorne dabei bleiben." Pendant Markus Schnellrieder freute sich über den Punkt, war mit der Schiri-Leistung nach dem Ausschluss von Martin Plunser (Gelb-Rot, Kritik) aber wieder einmal nicht einverstanden: „Die gehen mir schön langsam auf den Keks."

„Best of the rest" ist derzeit Hall. „Wir sind genau da, wo wir sein wollen", kommentiert Trainer Akif Güclü. Das 1:0 gegen die Wattens Amateure ist der dritte Sieg im vierten Spiel: „Ich bin sehr zufrieden." Sorgenfalten bereitet Güclü nur die angespannte Personalsituation: „Derzeit geht es echt brutal eng zu." Güclü schließt sogar das eigene Comeback nicht mehr aus. „Solange ich aber noch einen Jungen auf der Bank habe, wird das nicht passieren", schmunzelt der 35-Jährige. Trotz der vielen Ausfälle freut sich Güclü aber schon auf das weitere Frühjahr: „Uns erwarten geile Partien, und wir können ohne Druck aufspielen." Gegenüber Martin Rinker haderte indes mit der knappen Niederlage: „Bis auf die Chancenauswertung gibt es eigentlich nichts zu kritisieren."