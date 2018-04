Von Roman Stelzl

Innsbruck – Für die heute im italienischen Arco beginnende Tour of the Alps ist die Teilnahme von Rad-Star Christopher Froome der große Jackpot – aber einer mit einer dunklen Kehrseite. Der 32-jährige Brite, mit vier Tour-de-France-Titeln der erfolgreichste aktive Radsportler, fährt quasi auf „Bewährung“.

Im Dezember 2017 wurde bekannt, dass bei Froome nach seinem Vuelta-Sieg im September bei einem Test die doppelte Menge des in Maßen erlaubten Asthma-Mittels Salbutamol nachgewiesen wurde. In den Richtlinien der WADA (Welt-Antidopingagentur) ist das ein Vergehen, das nicht als „Doping“ eingestuft wird, sofern eine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Die soll es beim Asthmatiker Froome in dieser Form nicht gegeben haben. Aufgetaucht waren die Testergebnisse zuerst in den Medien – die UCI hüllte sich in Schweigen.

Der Fall zieht sich. Bis heute. Dabei liegen die Fakten klar auf der Hand, Anwälte und Wissenschafter werfen sich aber unentwegt den Ball zu. Ergebnis gibt es auch nach sieben Monaten keines. Peinlich. Vor allem für das öffentliche Ansehen des Radsports, der dieses Ansehen ja so dringlich zu retten versucht. Nun ist genau das Gegenteil der Fall – der schon oft in die Kritik geratene Weltverband (UCI) schiebt eine Entscheidung weiter hinaus, wirkt hilflos, als wären ihm die Hände gebunden. Und verliert so sein Gesicht.

Auch Froomes Kollegen schütteln den Kopf. „Er soll machen, was er will. Das ist Sache der UCI“, hatte Italiens Rad-Star Vincenzo Nibali zuletzt bei seinem Innsbruck-Besuch die Sache abgetan.

Wenn Froome am Donnerstag (Ziel in Lienz) und Freitag (Rattenberg – Innsbruck) in Tirol einfährt, wird die Frage nicht geklärt sein. Auch nicht bis zum Giro d’Italia (ab 4. Mai), vielleicht nicht einmal bis zur Tour de France (ab 7. Juli). Dort hat Froome den fünften Titel als Ziel – sofern die drohende Zweijahres-Sperre samt Aberkennung des Vuelta-Titels ausbleibt. Ob die Rad-WM in Tirol (22.–30. 9.) mit oder ohne Froome steigt, ist unklar. Klar ist aber, dass die Entscheidung so oder so zu spät kommen wird.