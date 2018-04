Prag – In der Austrian Football League sind die Swarco Raiders Tirol mit drei Siegen in drei Spielen gestartet, und auch in der Central European Football League (CEFL) ist der Auftakt geglückt: Gegen die Prag Black Panthers gewannen die Tiroler auswärts gestern klar mit 44:21.

Dass es ihnen mit der angepeilten CEFL-Titelverteidigung ernst ist, zeigten die Raiders von Beginn an und punkteten bereits im ersten Angriff. Zur Pause stand es gegen die aus früheren AFL-Jahren bekannten Gegner bereits 31:14. Auch nach der Pause ließen die Tiroler nichts anbrennen und punkteten fleißig weiter. Der Lohn für die Mühen: ein am Ende klarer 44:21-Erfolg.

„Es war nicht einfach, aber ich denke, wir haben gezeigt, dass wir das bessere Team waren", kommentierte Kicker Thomas Pichlmann, der mit drei Fieldgoals und fünf Extrapunkten großen Anteil am Auftaktsieg hatte.