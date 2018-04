Innsbruck – Die Liste jener für die Schwimm-EM (August/Glasgow) Qualifizierten wird länger – darunter auch bereits drei Tiroler. Die Junioren Xaver Gschwentner und Simon Bucher – mit Tiroler Rekord über 100 m Delfin – bestätigten in Eindhoven ihre Limits, der Absamer und Wahl-Linzer Bernhard Reitshammer schwamm sich über 100 m Rücken in 55,12 Sek. ins EM-Aufgebot. Robin Grünberger und Alexander Knabl fehlten in den Niederlanden noch 0,26 bzw. 0,28 Sek. über 50 m Kraul, Maturantin Lena Opatril über 200 m Kraul 1,67 Sek.

Die nächste Chance wartet bereits am Wochenende beim Ströck-Meeting in Graz. „Es wäre schön, wenn noch wer überraschen kann“, hofft OSV-Vizepräsident und Vater Stefan Opatril. Im Juli gibt es dann das letzte Qualifikationszeitfenster für die EM.

Qualifiziert haben sich auch die Zirler Jungschwimmer. Bei den Tiroler Mannschaftsmeisterschaften feierten sie bei den Mädchen und Burschen den Sieg. Ein Platz unter den besten zwölf beim Österreich-Finale im Mai dürfte ihnen sicher sein. Weiters stark – bei den zeitgleichen Sprintmeisterschaften: Ivona Juric mit fünf Einzeltiteln und die SCI-Damen mit dem einzigen Rekord. (sab)