Innsbruck – Nachdem der 28. Meistertitel bereits fixiert wurde, will der FC Bayern auch ins deutsche Cup-Endspiel einziehen. Die Münchner gastieren heute Abend (20.45 Uhr/live ARD, Sky) im Halbfinale bei Bayer Leverkusen. Bayern-Trainer Jupp Heynckes erwartet einen echten „Leckerbissen“. Die zuletzt formstarken Lever­kusener hoffen auf eine Überraschung.

Zwei Mannschaften würden aufeinandertreffen, die einen „sehr gepflegten und attraktiven“ Fußball spielen, sagte Heynckes gestern vor dem Duell mit seinem früheren Verein. Der 72-Jährige bewertet die Vorschluss­runde zwar als „sehr schwierige Aufgabe“, der unbedingte Will­e zum Einzug ins Finale sei aber natürlich vorhanden. „Für den gesamten Verein ist es etwas Besonderes, am Pokalendspiel in Berlin teilzunehmen. Nur ist noch ein Hindernis zu überwinden“, betonte Heynckes.“

Fünfmal standen sich Leverkusen und Bayern im DFB-Pokal bisher gegenüber. Nur einmal, 2009, gewannen die Leverkusener. Für Bayer traf damals beim 4:2-Heimsieg im Viertelfinale der heutige München-Profi Arturo Vidal, der am Dienstag aber definitiv nicht mit dabei sein wird. Der defensive Mittelfeldspieler war am Sonntag beim Training im Rasen hängengeblieben und spürte einen Schmerz im rechten Knie. Vidal habe einen „freie­n Gelenkkörper im Knie“, berichtete Heynckes nun. Der 30-Jährige müsse sich in Augsburg einem kleinen Eingriff unterziehen. Deshalb falle er „erstmal kurzfristig“ aus.

2009 erreichte Leverkusen zum bisher letzten Mal das Finale, verlor dort 0:1 gegen Bremen. Der aktuelle Tabellendritte der deutschen Bundesliga präsentierte sich zuletzt formstark und konnte mit zwei klaren 4:1-Siegen gegen Leipzig und Frankfurt wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze holen. Bayern auf der anderen Seite ist Dauergast im deutschen Pokalfinale. Im Falle eines Weiterkommens geht es im Endspiel am 19. Mai in Berlin für Alaba und Co. bereits um den 19. Titel.

Im zweiten Halbfinale empfängt Schalke 04 morgen den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt. Mit David Alaba (Bayern), Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf (beide Schalke) sind bei drei Halbfinal-Teilnehmern vier ÖFB-Teamspieler im Einsatz. (APA, w.m.)